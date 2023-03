La difunta relación entre los candidatos de Vox y PP en Valencia

Badenas y Catalá estaban unidos por su pasado en la VIU, pero el catedrático confiesa que hace diez años que cortó el contacto con ella.

El candidato de Vox a la alcaldía de Valencia, Juan Manuel Badenas, revela en una entrevista a ESdiario la gélida relación que mantiene con la portavoz del PP, María José Catalá.

Quedan apenas dos meses para la celebración de los comicios autonómicos y municipales y son muchos los partidos que mantienen rondas de contactos y reuniones para afianzarse posibles pactos. No es el caso de la derecha en el consistorio. Ni Vox ni PP han han entablado conversación debido a la relación que mantienen los dos respectivos candidatos.

El catedrático de la formación verde comparte un pasado común con María José Catalá (PP) y es en la Universidad VIU hasta que la entonces consellera cerró la venta del centro universitario. Desde entonces, Badenas ha afirmado en declaraciones a este diario que la relación se congeló: "Hace diez años que no he coincidido con ella", desvela. Ni siquiera la portavoz popular inició un acercamiento cuando recientemente Badenas fue nombrado candidato a la alcaldía. Ni le felicitó, según reconoce el alcaldable.

"No somos importantes"

La inexistente relación entre los dos candidatos no tendría por qué afectar a posibles pactos. Así lo ha trasladado Badenas: "No es un problema. Ni Catalá ni yo somos importantes. sino el establecer un proyecto para la ciudad". "Eso lo decidirán los ciudadanos en 28M, pero lo importante no es la señora Catalá ni yo, sino la ciudad", ha concluido.