Guerra a cuchillo en la izquierda valenciana: “Compromís sólo va a pillar cacho”

Cruce de acusaciones entre Podemos, Compromís y EU tras el descalabro de Sumar y la actitud de los nacionalistas que tras alabar a Yolanda Díaz ahora la dejan tirada

La debacle de Sumar en las elecciones europeas ha tenido efectos colaterales en la izquierda valenciana reavivando las rencillas entre todos sus integrantes que en el pasado fueron socios y ahora viven una guerra a cara de perro sacando reproches antiguos. El detonante ha sido el desmarque de Compromís de Yolanda Díaz como si no tuviera nada que ver con la vicepresidenta segunda a la que hace unos días alababan.

El líder de Compromís, Joan Baldoví, señalaba públicamente tras las elecciones europeas que “Compromís es un proyecto autónomo de Sumar”, desmarcándose del batacazo. Este hecho fue aprovechado por la ex líder de Podemos, Pilar Lima -la famosa candidata “sorda y bollera”-, para sacarle las vergüenzas: “Claro que sí, Joan Baldoví. No se me olvida el día que la esperaste -a Yolanda Díaz- en la puerta del edificio de Correos de Valencia para hacerte una foto con ella. Oportunismo y vuestras ganas tremendas de fagocitarnos como Podemos. Ya sabes las consecuencias. Si fuera tú, callaría”.

Ahí no quedan los rifirrafes, Pilar Lima dedicaba a continuación a Compromís un “he conocido a mala gente en mi etapa institucional, políticos psicópatas e insensibles, y es preocupante. Pero me niego a rendirme y que me pueda la desafección política. Esa gente quiere que nos rindamos. No será. Es la política lo que nos permite mejorar las vidas. Sigamos”.

“Ahora que tiene el escaño, reniega de lo que forma parte: Sumar. Es el proceder de Compromís, pillar cacho, sillones y dinero, en las instituciones estatales y europeas, para luego ir de nacionalistas valencianos. Se subieron a la ola de Podemos, ahora están de bajada”, subraya Pilar Lima sobre el desmarque de Compromís de Yolanda Díaz.

La ex secretaria general de Podemos en la Comunitat Valenciana también tiene para acordarse Esquerra Unida. La ex consellera de Transparencia y líder de EU, Rosa Pérez Garijo, contestaba a un digital de la órbita de Compromís que desde IU no habían pedido a Compromís ceder su escaño en el Parlamento Europeo y que eso “sólo crea mal ambiente y hace daño a la izquierda”.

Pero Pilar Lima saltaba con las vergüenzas de EU: “a vuestra marca EU sí que habéis renunciado, no parabais de demandar que aparecieran vuestras siglas en la pasada legislatura queriendo añadir vuestro nombre a Unides Podem, y no tardasteis nada en renunciar para diluiros en Sumar-Compromís. Jugasteis con la unidad, arriesgándola”. Ahí queda.