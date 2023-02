“Niñata caprichosa”: el cese de dos asesores de Mas desata guerra en Compromís

La vicepresidenta de la Generalitat echa a dos colaboradores y le acusan de “purga” y de “crear un partido autoritario” y de “no reconocer los valores de Iniciativa” en estas actuaciones

“Van a acabar en la irrelevancia más pura, con esos aires de niñata malcriada y caprichosa. Y con todos esos traidores comiéndole el culo, traidores a la gente, a su gente. No nos afiliamos para esto”, es el mensaje de un militante cabreado de Iniciativa del Poble Valencià -una de las facciones de Compromís fundada en su día por Mónica Oltra- contra la vicepresidenta de la Generalitat y actualmente máximo cargo de Iniciativa en el gobierno valenciano, Aitana Mas.

El detonante es el cese de dos asesores de la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige Aitana Mas el pasado lunes, justo tras las primarias de Compromís cuando la vicepresidenta logró ganar la partida a sus rivales y ser nombrada cabeza de lista a Les Corts por Alicante.

Los damnificados son Carolina Guijarro -un fichaje de Mónica Oltra que avanzó ESdiarioCV- y Vicente Herrero, que ya no son asesores de Conselleria. Más que un simple cambio de nombres y asesores -algo habitual en los equipos-, muchos militantes de Compromís en general y de Iniciativa en particular han visto en esto ceses “una purga” por parte de Aitana Mas que se suma a otras destituciones como la que sufrió la ex consellera de Agricultura, Mireia Mollà.

Pasqual Mollà, padre de Mireia Mollà y uno de los fundadores de Iniciativa, es uno de los que ha salido a denunciar la actitud de Aitana Mas. “No reconozco los valores de Iniciativa en estas actuaciones”, ha subrayado.

“Enésima purga... El partido por el cual hemos trabajado se está convirtiéndose en uno autoritario, burocrático y de escasa trascendencia política. Todo enfocado a la marginación de quienes no queremos ser la nueva izquierda-comparsa del PSOE ni un partido identitario. Hay que volver al espíritu originario”, es el mensaje que lanza el ex diputado Ignasi Candela, paisano por cierto de Aitana Mas. La enésima guerra en Compromís tras la marcha de Mónica Oltra.