Bodas al estilo Las Vegas al ritmo del techno en el Medusa Festival

Un capellán casará a novios en una capilla en el escenario 'Resonance' mientras suena la música de leyendas del Techno como Carl Cox, Adam Beyer, Marco Carola o Richie Hawtin.

Para los amantes más acérrimos de la electrónica, el Techno es mucho más que un estilo de música, ¡es una religión! Una de las sorpresas del 10º aniversario de Medusa (Cullera, 7- 12 de agosto) será la apertura de una capilla para celebrar bodas. Las parejas podrán casarse durante el festival, con vistas a al escenario Resonance y mientras retumba el sonido de leyendas de la cabina como Carl Cox, Adam Beyer, Marco Carola o Richie Hawtin.

Desde la creación de Medusa en 2014, en cada edición decenas de recién casados y novios de luna de miel acuden al evento para celebrar su enlace o para hacerse el reportaje de bodas. En 2016, en la tercera edición del festival, luna pareja de recién casados, los valencianos Inma y Juan, se hicieron famosos al salir en televisión festejando su boda en Medusa, ella enfundada en su traje blanco y él en su chaqué. “Nuestra vida es un festival”, proclamó ella ante los micrófonos.

“Para este 10º aniversario, nos planteamos. ¿por qué no damos un paso más y celebramos las bodas en el propio festival?”, explica un portavoz. “Estamos seguros de que cientos de parejas van a querer celebrar su amor mientras suena la música. Para mucha gente, sobre todo en la comunidad ‘underground’, la electrónica es un elemento sagrado con un significado casi espiritual”, agrega.

La capilla será una estructura hinchable similar a una iglesia y un capellán no confesional oficiará las bodas: “Amigos, nos hemos reunido en este festival, para unir en matrimonio a…”. La música y el amor serán la única religión. Serán bienvenidos los fieles del Techno y los devotos del House, pero también se admitirá a los feligreses del Trance y a los penitentes del EDM.

Vestidos de novia a la carta

Antes de desfilar hacia el altar, las chicas tendrán oportunidad de escoger entre varios vestidos de novia y ellos podrán elegir corbata y ponerse elegantes antes del gran momento. La ceremonia no tendrá validez legal, pero sí carga simbólica. Los contrayentes recibirán un certificado para recordar ese momento y podrán inmortalizar fotográficamente el momento junto a las 20.000 personas que en este instante estarán bailando con Joseph Capriati, The Martinez Brothers o Deborah de Luca.

En total, se espera que más de 150.000 amantes de la música electrónica acudan a Cullera en una edición que puede marcar récord de público. El evento consta de una acampada para más de 10.000 personas, 2 días de preparty (7 y 8 de agosto) y 3 días más (9, 10 y 11 de agosto) con los seis escenarios temáticos funcionando de sol a sol. Los tickets se pueden adquirirse en www.medusasunbeach.com a partir de 94,95€ el abono completo.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Techno: Adam Beyer, Amelie Lens, Andrés Campo, Andrea Oliva, Anna Tur, Carl Cox (Hybrid Set), Carlos Agraz, Cristian Varela, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Karretero, Klangkuenstler, Lorena Llanes, Marco Carola, Nuke, Pive, Richie Hawtin

Tech House/House: Gordo, Ilario Alicante, Jamie Jones, Mau P, Mestiza, Michenlo, Miguel Bastida, Paskman, Sergei Rez, The Martinez Brothers, Tini Gessler, Vintage Culture, Wade

Hard Techno: 6EJOU (Hybrid Live), Basswell, Brenda Serna, Cassie Raptor, Cera Khin, Dimitri K, I Hate Models, Javi Boss, Nico Moreno, Paul Elstak, STNS, Xina Mora, Wakan

Hardstyle/Hardcore: Da Tweekaz, DJ Promo, Gunz For Hire, Miss K8, Showtek, Sub Zero Project, The Viper, Yeyo // Masters of Hardcore Takeover: Angerfist, Anime, Broken Minds, Evil Activities, Javi Boss, Korsakoff, Lil Texas, Mad Dog, Ophidian, N-Vitral, Ophidian, Tha Playah, Tha Watcher

EDM/Mainstream: 3 Are Legend (Dimitri Vegas & Like Mike & Steve Aoki), Afrojack, DJ Nano, DJ Snake, Hardwell, Morten, Nervo, Nicky Romero, Sebastian Ingrosso, Steve Angello

Trance: ATB, Dash Berlin, Paul Oakenfold, Vini Vici

Remember: Álex Cervera, Batiste, Christian Millán, Chumi DJ, Churu, Coqui Selection, Di Carlo, DJ Marta, Ismael Lora, Javi Boss, Jose Conca, Luis Bonías, Miguel Serna, Raúl Ortiz, Sensity World (Live), Skudero

Bass Music: Zomboy, DVBSS

Urban: Alex Martini, Alvama Ice, Anthony Godfather, Barce, Enygma, Fercho Energy, Henry Méndez, Iván Ortiz, Juanjo García, Robert Morr

...y más artistas