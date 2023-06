Puig: "La violència de gènere representa el pitjor rostre de la societat"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que la violència de gènere “representa el pitjor rostre de la societat” i ha defensat que erradicar-la constitueix un repte “fonamental” al qual cal respondre, per la qual cosa ha advocat per “mantindre i enfortir” el pacte existent per a combatre-la.

El president ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la Memòria socioeconòmica i laboral de la Comunitat Valenciana 2022, elaborada pel Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CESCV), que reflecteix un increment de les denúncies per violència de gènere en l’exercici analitzat.

L’acte, que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, ha estat precedit pel lliurament del document al president del Consell per part del president del CES de la Comunitat Valenciana, Arturo León, que també ha participat en la presentació de les conclusions de la memòria anual de l’òrgan consultiu.

“És incomprensible que es puga posar en dubte, ara i en el futur, que aquesta és la gran qüestió pendent”, ha subratllat el president sobre la violència masclista, i ha insistit, a més, que cap decret podrà acabar amb aquesta violència, perquè requereix un “compromís social”. “Per això és tan important mantindre i enfortir el Pacte contra la Violència de Gènere i per això és tan important mantindre l’atenció, sobretot en els àmbits educatius i en els àmbits que fan una societat més decent”, ha argumentat.

Puig s’ha referit també al “desafiament planetari” que suposa l’emergència climàtica i a “aquesta constitució global que hauria de ser de compliment obligat”, emmarcada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i hi ha afegit que “aquestes posicions d’avanç de la humanitat”, a les quals també fa esment el CES en la seua memòria, no poden fer un “pas arrere”, perquè, segons ha subratllat, “les conseqüències de no limitar l’impacte del canvi climàtic sobre les generacions esdevenidores seran responsabilitat de les actuals”.

Emancipació juvenil

A més, el president també ha fixat com un altre dels reptes als quals cal atendre el de continuar amb les polítiques que incidisquen en l’emancipació juvenil, per a la reducció de la desocupació en aquest sector de la població i per a facilitar l’accés a l’habitatge.

Puig, d’altra banda, ha agraït al CES la tasca que du a terme, que “ha enriquit la política”, i ha fet extensiva també la seua gratitud al conjunt d’agents socials, per la seua “lleialtat”, i a la societat valenciana, per la seua actitud “responsable”, tot això en “un temps extraordinari que va començar amb la ressaca enorme de la gran recessió” i que es va encadenar amb una pandèmia i amb la guerra d’Ucraïna i les respectives conseqüències humanitàries i econòmiques.

“Els principis que han dirigit aquest temps són la cohesió, l’ètica pública i la igualtat”, ha assenyalat el president, que hi ha afegit: “Si la desigualtat avança, perd la democràcia”. “En això no caben ni partidismes, ni divisions, ni càlculs electorals”, perquè “la causa comuna de la nostra societat ha de ser el respecte, la igualtat i l’exemplaritat”, ha defensat Puig, que també ha al·ludit al “paper bàsic” del diàleg social, de la institucionalitat i l’autogovern.

Sense el diàleg i l’acord no hauria sigut possible el “propòsit comú” que ha propiciat més cohesió i menys desigualtat, ha assenyalat Puig, que s’ha referit als indicadors econòmics i socials que l’avalen, especialment en creació d’ocupació i enfortiment de les polítiques de reforç del sistema de protecció social.