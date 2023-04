Venganza de la 'roja peligrosa' (secretaria del expresidente Lerma) contra Camps

Camps se revuelve ante la declaración y pide a la Sala la copia de las afirmaciones de Elvira Ramos para presentar "querella por falso testimonio" ante la Audiencia Nacional.

Elvira Ramos López, secretaria del ex presidente Joan Lerma y compañera de gabinete de Ximo Puig, completó su esperada venganza el pasado día 22 en el la Sala de Vistas de la Audiencia Nacional, en la última causa contra Francisco Camps que se enjuicia en Madrid estas semanas, en una declaración que realizó como testigo llamada por las fiscales de Gürtel y por la Abogada de la acusación del PSOE (impulsada desde el principio por el mismísimo Ximo Puig).

Como han recogido diversos medios, Elvira Ramos, tuvo a bien testificar sobre su conocimiento sobre la amistad de Álvaro Pérez 'El Bigoytes' con Francisco Camps, sobre los beneficios que la trama de Orange Market recibía y sobre las reuniones de Álvaro Pérez con el Vicepresidente Víctor Campos. Eso sí, toda esa suerte de graves acusaciones lo fueron en el interrogatorio de la fiscalía, quien le preguntó sobre si previamente a esta declaración había contactado con Salvadora Ibars, directora general de Promoción Institucional, de la que fue secretaria al dejar Joan Lerma el Palau. Su respuesta fue tajante, "no" no contactó. Eso sí, nadie le preguntó, pese a sus respuestas si el contacto había sido con su antiguo Jefe, o con su compañero de Gabinete de presidencia Puig, o con los abogados de este, del ex diputado y actual Síndic de Greuges, Ángel Luna Luna y la ex diputada Carmen Ninet.

Sin que fuera el caso, Elvira Ramos declaró que a ella se la consideró en la administración popular "una Roja Peligrosa" afectada por un claro sentimiento de persecución y depuración. La testigo de la fiscalía y el PSOE quedó retratada cuando a preguntas de las defensas puso de manifiesto que realmente no tenía ningún conocimiento sobre los contratos que se enjuiciaban, se contradijo reconociendo no tener ningún conocimiento como testigo de los hechos juzgados y es más testificó corroborando la inexistencia de órdenes que pudiera haber recibido Salvadora Ibars de Camps, por cuanto manifestó que nunca contactaron los mismos ni telefónicamente ni por ningún otro medio, como ya declaró Dora Ibars.

Lo singular del asunto es que terminó reconociendo, presionada por la defensa de Camps que lo que había dicho previamente al Tribunal a preguntas de las fiscales era el resultado del "run run" que en la calle y en los medios de comunicación se ha venido estos años difundiendo sobre las distintas causas. Camps, anunció la agencia EFE, ha pedido a la Sala la copia de la declaración de Elvira Ramos López para presentar contra ella "Querella por Falso Testimonio" ante la Audiencia Nacional. Con lo que la ex secretaria de Lerma, podría responder probablemente ante los Juzgados por sus actos y aclarar si recibió instrucciones de sus compañeros de gabinete para favorecer los intereses de la acusación.

El proceso se demorará en el mejor de los casos dos meses, ya que están pendientes unas 140 testificales. Con las elecciones autonómicas y locales de mayo, el Tribunal podría realizar un paréntesis y aplazar testificales a junio.