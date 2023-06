El Supremo confirma la condena a Juan Ferri y José Baldó, de Imed, por la CAM

El alto tribunal confirma los dos años de prisión por administración desleal en negocios inmobiliarios en el Caribe cuando eran representantes legales de Valfensal

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a dos años de prisión al ex director general de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, al ex director general de Empresas de la Daniel Gil Mallebrera, y a los ex directivos y empresarios Juan Ferri y José Baldó, actualmente en el grupo Imed -que tiene varios hospitales privados y está construyendo uno en el centro de Valencia-.

El Supremo confirma la condena por delito de administración desleal, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación a operaciones de crédito concedidas a la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Juan Vicente Ferri Guardiola y José Salvador Baldó Llorens son condenados como inductores de un delito de administración desleal y de tres delitos contra la Hacienda Pública, con las atenuantes de reparación del daño causado y analógica de confesión de los hechos, a un total de 2 años de prisión y multa de 3 millones de euros a cada uno de ellos, que no recurrieron al Supremo.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia ahora confirmada establece que López Abad y Gil Mallebrera indemnicen conjunta y solidariamente al Fondo de Garantía de Depósitos, en la cantidad de 28 millones de euros, más los intereses legales correspondientes, declarándose la responsabilidad civil directa de la compañía de seguros CASER hasta el límite de 15 millones.

En la sentencia confirmada, la Audiencia Nacional consideró acreditado que los dos exdirectivos causaron un gravísimo perjuicio a la entidad bancaria a través de una serie de operaciones arriesgadas que obligaron al FROB a realizar una serie de inyecciones de dinero para paliar esa mala gestión.

El alto tribunal en su sentencia destaca que les condena “por anteponer los intereses de terceras personas a las de la entidad, causando con ello un perjuicio patrimonial a la misma”. Añade que no fueron castigados por "una mala o deficiente gestión o un desempeño técnicamente defectuoso, poco prudente", sino por ser desleales frente a su entidad anteponiendo intereses ajenos con perfecto conocimiento de tal situación.