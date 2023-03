Podemos apoya ahora investigar Azud tras negarse a activar la anterior comisión

Los socios de Ximo Puig dan un giro a su estrategia antes de elecciones apoyando una comisión de investigación a sabiendas de que no se constituirá por el fin de la legislatura.

El Partido Popular presenta casi simultáneamente en el Congreso y también en Las Cortes Valencianas una iniciativa para investigar la presunta financiación ilegal de las campañas electorales de Ximo Puig en el marco del caso Azud. Una propuesta que ahora apoyan Compromís y Unidas Podemos pese a que ya fue aprobada en el parlamento valenciano hace dos años y se negaron reiteradamente a activarla.

Los socios del PSPV le dejan solo con el fin de desmarcarse en tiempos de precampaña electoral. Después de haberse negado a poner en marcha la comisión de investigación que propuso Ciudadanos, ahora deciden apoyar la presentada por el PP.

De alegar que "no se ha levantado el secreto de sumario completo" a defenderla para abanderar la lucha anticorrupción. la síndica de UP, Pilar Lima, ha defendido que están a favor de "investigar" Azud y de mantener una "tolerancia cero" contra la corrupción. "Vamos a apoyar cualquier cosa que tenga que ver con la corrupción", ha recalcado, y ha criticado que "el partido más corrupto de Europa" proponga la comisión. Eso sí, piden que no solo se investigue la presunta financiación ilegal del PSPV, sino también de otros partidos, a lo que los populares han aceptado.

Este cambio de estrategia surge en el último pleno de la legislatura cuando ya poco se puede hacer, pues aunque se apruebe la comisión de investigación, la propuesta decae con el fin de la legislatura y no se activará jamás. Tendría que volver a presentarse en el próximo mandato. Es por esto por lo que la síndica de Vox, Ana Vega, ha tachado de "puro electoralismo" la propuesta del PP.

Por su parte, el grupo socialista ha insistido en que se debe esperar a que se levante el secreto de sumario de todas las piezas de Azud y ha lamentado que Compromís y UP puedan apoyar la comisión. El portavoz, José Muñoz, ha apuntado también a un "interés electoralista" de un partido que "acumula 136 condenas a dirigentes y está condenado por financiación irregular".