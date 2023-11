"Me la he jugado": Jorge Martín gana la Sprint y lucha por el MotoGP

La acción en el Circuit vuelve este domingo con el desenlace del Mundial y con las gradas llenas.

Jorge Martín (Ducati) ha ganado la Sprint del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana y retrasa la decisión del título de MotoGP a la carrera del domingo. Segundo ha terminado Brad Binder (KTM) y tercero el catalán Marc Márquez (Honda). Mientras que el otro contendiente al título, el italiano Francesco Bagania (Ducati) ha sido quinto.

El Circuit Ricardo Tormo ha celebrado la última Sprint de la temporada 2023 de MotoGP. El catalán Maverick Viñales (Aprilia), que partía desde la Pole, ha dominado los primeros compases de la prueba. Sin embargo, conforme han transcurrido las vueltas ha perdido ritmo y Binder lo ha aprovechado para pasarle.

Por detrás, Martín y Márquez han protagonizado una bonita batalla que ha terminado con el piloto de Ducati por delante. Martín ha demostrado un gran potencial y no ha tardado en superar también a Viñales y a Binder, cabalgando así hacia una nueva victoria en una Sprint.

«Me la he jugado con el medio y el blando. Íbamos un poco al límite. Lo he dado todo, lo he entregado todo para ir a por la victoria y era eso o caerme. Si mañana no tengo problemas con los neumáticos delanteros ni traseros, ojalá volver a ganar», ha comentado el piloto madrileño tras la carrera.

Binder se ha acomodado en la segunda posición mientras que Márquez, en su último fin de semana con Honda, ha podido superar a Viñales y cruzar línea de meta en tercera posición.

Por su parte, el líder del Mundial, Francesco Bagnaia (Ducati), sólo ha podido ser quinto. El italiano ha empujando en las primeras vueltas, pero ha demostrado un ritmo inferior al de sus rivales y no ha podido engancharse en la lucha por el poLa carrera ha transcurrido sin mayores incidentes y sólo ha habido que lamentar la caída del francés Fabio Quartararo (Yamaha).

La victoria de Martín junto con el quinto puesto de Bagnaia permiten al madrileño llegar a la carrera del domingo todavía con opciones de título. Sólo 14 puntos separan a ambos y quedan 25 en juego. Con esta diferencia, a Bagnaia le basta con ser quinto para proclamarse campeón.

La acción en el Circuit vuelve este domingo a partir de las 10:40 con el Warm Up de MotoGP. A las 12:00 llegará la hora de la carrera de Moto3, a las 13:15 la carrera de Moto2 y para conocer el desenlace del Mundial de la categoría reina habrá que esperar a las 15:00. Todo ello con las gradas del Circuit llenas.