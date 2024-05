La Comunitat gana 37 empresas en 2024 y es líder en facturación gracias a Ford

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comentado los resultados de este informe y ha señalado que "demuestra que las empresas se mueven hacia la Comunidad Valenciana".

Un total de 1.501 empresas han trasladado su sede social a otra comunidad durante el primer trimestre de 2024, un 3% menos que el año anterior, aunque superan en un 42% los datos de los tres últimos meses de 2023, según el 'Estudio sobre Cambios de Domicilio' publicado este viernes por Informa D&B. De estas, 37 realizaron el cambio a la Comunitat Valenciana, autonomía que, además, lidera la facturación gracias al traslado de Ford España.

Según se recuerda en el informe, los cambios de domicilio experimentaron un importante crecimiento en 2017 como consecuencia de referéndum independentista, llegando hasta 6.276 en el acumulado de 2018. El año pasado terminó con un total de 5.240 traslados, la cuarta cifra más alta desde 2015.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comentado los resultados de este informe y ha señalado que "demuestra que las empresas se mueven hacia la Comunidad Valenciana". "Nadie se mueve hacia donde no puede crecer, donde no pueda generar empleo o actividad económica, al revés. Todos van hacia donde hay oportunidades, adónde no se señala a nadie con el dedo, y adónde no se ponen sanciones, ni multas, ni se agrava con impuestos inasumibles", ha señalado.

"Para generar empleo, para generar actividad económica, la Comunidad Valenciana pisa fuerte. Es de las dos primeras comunidades que más crece en movilidad empresarial y cada vez más empresas vienen. Estamos poniendo en marcha una tierra de oportunidades", ha manifestado.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha explicado que Madrid y Cataluña son las comunidades que más movimientos de empresas registran en el primer trimestre, aunque la primera es la que tiene un mayor saldo positivo entre llegadas y salidas, añade 181, mientras que Cataluña es la que más resta, 84.

Tras Madrid, los mayores saldos positivos en este primer trimestre son para la Comunitat Valenciana, que añade 37 compañías, y Baleares, que suma 18. Murcia, Galicia, Melilla, Castilla y León y Ceuta también ganan empresas por los cambios de domicilio estos meses.

Al contrario, tras Cataluña, el País Vasco resta 45; Andalucía, 34; Extremadura, 29; Navarra, 27; Cantabria, 19; y Castilla La-Mancha, 10. Asturias, Canarias y Aragón también pierden sociedades y La Rioja se queda igual.

El saldo negativo de 84 empresas catalán, además de ser el más elevado, está por encima de las 16 sociedades que restaba durante el mismo periodo el año pasado. A la comunidad han llegado 163 compañías frente a las 247 que han decidido trasladarse fuera.

Las 181 que gana Madrid son la mayor cifra positiva alcanzada y superan a las 31 que añadía durante los tres primeros meses de 2023. Es también la comunidad que más movimientos registra, han llegado 572 sociedades y se han marchado 391.

Origen

El 23% de las empresas que han llegado a Madrid en el primer trimestre tiene su origen en Cataluña y un 21% en Andalucía. La comunidad a la que más empresas madrileñas deciden trasladarse es Cataluña, el 21%, y tanto Andalucía como la Comunitat Valenciana reciben un 16% cada una.

La mitad de las empresas que se han mudado a Cataluña proceden de Madrid y un 9% llegan desde Andalucía. Y la mayor parte de las que dejan la comunidad, un 52%, se traslada a Madrid. La siguiente receptora es Andalucía, con un 11%.

Para las sociedades que dejan Andalucía, Madrid es la comunidad preferida. Allí se van el 60%, aunque un 37,5% de las que se mudan proceden de Madrid.

Atendiendo a las ventas declaradas por las sociedades que se han mudado en el primer trimestre, Valencia es la que más añade por estos cambios de domicilio, 7.625 millones de euros. Esto se debe a que se ha ubicado en la comunidad Ford España, con unas ventas de cerca de 7.522 millones de euros, procedente de Madrid, según se especifica en el estudio.

Cataluña, a pesar de su saldo negativo entre entradas y salidas, es la segunda. La comunidad suma 1.156 millones de euros, con las llegadas de Biomar Oil y Thor Marine Trading, también desde Madrid.

Así, Madrid es la que tiene peor resultado, ya que resta 8.527 millones de euros. Le siguen Navarra, con 112 millones menos, y Andalucía, que recorta 66 millones de euros.