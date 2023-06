El director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha presentat ‘València viva i combativa’, la mostra de fotoperiodisme que repassa les lluites populars i els moviments socials més destacats dels últims 12 anys a València a través de les imatges preses per Germán Caballero i l’historiador Jorge Ramos Tolosa que formen part del llibre homònim publicat en 2021 per Sembra Llibres. L’exposició -i el llibre en el qual es basa- llança una mirada a la història de les lluites socials des del 15-M i la Primavera Valenciana fins als nostres dies, uns anys particularment convulsos a la ciutat de València que han omplit els carrers de protestes, combativitat, crítiques, esperances, somriures i abraçades. A més dels textos i fotografies dels autors i els diversos col·lectius, l’exposició afig com a novetat entrevistes, cartells i una gran cronologia.

Disponible fins al 24 de setembre de 2023 a la Sala Contraforts del CCCC, ‘València viva i combativa’ reuneix 102 fotografies dividides en deu moviments socials i acompanyades per textos escrits pels mateixos col·lectius, que mostren moviments com el 15-M, la Primavera Valenciana, la lluita pels serveis públics, les víctimes del metro, la defensa de la memòria democràtica, les lluites desobedients, el dret a l’habitatge, l’antiracisme, internacionalisme i antifeixisme, la defensa del territori i, la més destacada de l’època, la nova onada feminista.

“El Centre del Carme és un espai de trobada, de reflexió i d’intercanvi on compartir punts de vista que són un reflex de la nostra societat, ja que una part important de la cultura contemporània emergeix de la ciutadania mateixa. En els últims anys s’han produït moviments ciutadans que han aconseguit canvis significatius per a la ciutat, i aquesta exposició fa un repàs dels més destacats a través del fotoperiodisme, una disciplina que ens permet fer un valuós exercici col·lectiu”, assenyala José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus i del Centre del Carme.

102 imatges vives i combatives

L’exposició ‘València viva i combativa’ trasllada a la Sala Contraforts del Centre del Carme el contingut del llibre homònim de Germán Caballero i Jorge Ramos Tolosa publicat en 2021 per Sembra Llibres. Una publicació que reuneix més d’un centenar d’imatges en deu capítols, amb un text per cada capítol escrit de manera coral per diversos col·lectius i moviments socials, a més d’aportacions particulars com els de la periodista Laura Ballester i el cantautor Pau Alabajos.

Després de l’èxit de la publicació -va arribar a situar-se entre les cinc publicacions de fotoperiodisme més venudes en una gran plataforma en línia de tot l’Estat espanyol- el Consorci de Museus trasllada el seu contingut a una exposició que pot visitar-se fins al 24 de setembre de 2023 al Centre del Carme. Segons els autors, tant la publicació com l’exposició pretenen trencar la imatge de la València del menfotisme, la festa i la corrupció, una imatge interessada que, en opinió dels autors, no representa la immensa majoria de la societat valenciana.

“Reivindiquem la València rebel, la que es preocupa per la seua ciutat, pels seus barris i per les seues veïnes i veïns, i la que al mateix temps no deixa de lluitar per un món millor”, asseguren els autors de les imatges.

Cada moviment compta amb 9 fotografies, excepte el 15-M i Primavera Valenciana, que en tenen 15, per la transcendència que tenen iniciant el cicle polític del qual beu la resta de l’exposició. La mostra també té una paret de 14 metres amb un ‘fil roig de la història valenciana’ a manera de cronologia des de 2011 fins a 2022 amb tota mena d’esdeveniments en els moviments socials de la ciutat i en la política estatal i mundial. Al voltant d’aquesta cronologia i al llarg de la paret s’exposen més de 130 cartells de tota mena de manifestacions, concerts, convocatòries, reivindicacions d’aquests anys, així com multes patides per persones i col·lectius, citacions judicials, sentències i també adhesius diversos relacionats amb els moviments socials. Els cartells junt amb la cronologia arriben fins a aquest mateix mes de juny de 2023.

L’exposició compta també amb un vídeo gravat per a aquesta ocasió per la productora valenciana Tourmalet amb 6 testimoniatges de diverses edats i lluites socials d’aquests dotze anys. Sara Cortés és la responsable del disseny expositiu i gràfic.