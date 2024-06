Feijóo llena Valencia contra "el peronismo del que se cree puto amo" de Sánchez

El líder del PP reúne unas 5.000 personas en el cierre de campaña de las europeas y pide el voto contra “el impostor de la Moncloa que no engaña con sus cartas lacrimógenas”

Entre canciones de los Hombres G, Raphael y Nochentera, el PP ha llenado el anfiteatro del Parque de Cabecera de Valencia con casi 5.000 personas en el último mitin de la campaña de las elecciones europeas. Más de una hora antes ya estaban las gradas repletas y mucha gente se ha quedado de pie a pocas horas de que cierre la campaña y de que los españoles sentencien veredicto en las urnas castigando, o no, el año de Gobierno de Pedro Sánchez con amnistía a Puigdemont incluida.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, arropado por todos los alcaldes valencianos encabezados por María José Catalá y Vicent Mompó y dirigentes nacionales como la candidata Dolors Montserrat, Cuca Gamarra o Esteban González Pons, a indicado que el próximo 9 de junio “los españoles nos jugamos mucho más, porque es en Europa donde podemos recuperar nuestra igualdad que se ha subastado por 7 votos, la concordia de los que no pensamos como el puto amo”, en referencia a las palabras de Óscar Puente calificando a Sánchez como el “puto amo”.

“Nunca nadie se ha mofado de los españoles y ha paseado por los mítines a personas imputadas por la justicia para reírse de ellos. No saben que en España hay vida inteligente y que saben diferenciar un impostor de una persona honesta”, ha indicado Feijóo sobre el mitin de Sánchez con Begoña Gómez tras ser citada a declarar como investigada.

El presidente del PP ha considerado que “hemos vivido cosas que no han pasado en los 46 años de democracia” y se ha preguntado que “¿imagináis que estando Rajoy estuviera investigado alguien de la Moncloa? Imposible, no nos dejarían entrar a un acto, no nos dejarían hacer el mitin, estarían esperando a pedir la dimisión”.

En clave europea, Feijóo ha indicado que “Europa es el mejor lugar para vivir, el pasaporte que aporta más derechos del mundo. Es un lugar donde hace décadas nos matábamos y ahora es la paz” y ha prometido “traer justicia a la pesca y a la agricultura”, refiriéndose también a que “una cosa es la inmigración legal y otra la ilegal, que son absolutamente distintas”, otro de los grandes debates europeos.

Feijóo ha considerado que “el balance del Gobierno de Sánchez estos meses es una sola ley, la de amnistía, dos cartas lacrimógenas y un espectáculo peronista indigno de una democracia europea” y que “Pedro Sánchez no tiene nuestro dinero ni el código penal, que es para todos igual ¡Cómo es eso de te regalo el código penal a cambio de hacerme presidente!”.

Carlos Mazón y el “marido de Begoña”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha referido a Pedro Sánchez en su intervención sin citarlo directamente pero aludiendo “al marido de Begoña”. “Yo sí que tengo un presidente -Feijóo- que apuesta por la Comunitat Valenciana y no como otros, otros tienen al marido de Begoña”, ha subrayado sobre los socialistas valencianos.

Carlos Mazón ha defendido que en estos meses en la Generalitat “hemos acabado con el gobierno más caro de la historia, con el infierno fiscal, con la imposición catalanista en los colegios de la Comunitat Valenciana, con los contratos a dedo -más de 800 millones-, hemos acabado con ese procés a la valenciana”.

El presidente ha señalado que ahora hay un Gobierno valenciano “que defiende con uñas y dientes el agua que niega el marido de Begoña” y se ha referido a la candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, como la peor apuesta para la Comunitat Valenciana recordando que “ha recortado el trasvase Tajo-Segura 26 veces”. “Ahora hay un gobierno que no se agacha ya ante el ninguneo a la Comunitat Valenciana”, ha subrayado.