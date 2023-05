Dinero para comprar palacetes sí, pero no para cubrir la ayuda del alquiler

La portavoz del Consell ve "injusta" esta comparación aunque no ampliará la partida para conceder la subvención a los miles de jóvenes que vuelven a quedarse fuera de la segunda convocatoria

Rueda de prensa del Consell.

Casi 17.000 jóvenes valencianos se han quedado sin ayuda al alquiler, no por falta de requisitos, sino porque se agotó el presupuesto aprobado en 2022. Con la puesta en marcha de la convocatoria de 2023, abierta desde esta semana, volverá a suceder lo mismo. Las previsiones de la Conselleria de Vivienda para este año son también que miles de jóvenes volverán a quedarse fuera de la subvención. Pese a ello, la Generalitat Valenciana no ampliará la cuantía para dar cobertura a todas las demandas, pero sí que gasta millones de euros en la compra de palacetes.

Solo 3.901 personas han sido las 'afortunadas' de las más de 20.000 que solicitaron la ayuda al alquiler joven en 2022. No obstante, todavía solo se han pagado el 26%. Preguntada por ESdiario por los motivos de estos impagos, la portavoz del Consell Aitana Mas ha respondido por segunda semana consecutiva que desconoce la situación.

Además de la falta de ejecución de las ayudas, la directora general Pura Peris ha confirmado que la nueva convocatoria dotada con 50 millones de euros no es suficiente y no dará respuesta a todos los solicitantes.

Sin embargo, mientras se agudiza el problema del acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana y muchos jóvenes no pueden hacer frente a este gasto, la Generalitat sí dispone de presupuesto para ampliar su patrimonio. Este viernes la también vicepresidenta Aitana Mas estrenaba la nueva sede de la Generalitat en Alicante que ha costado 4'9 millones de euros públicos. "Una reivindicación de los alicantinos", según Mas. A esto se puede sumar la reciente compra de un inmueble en Gandía por 2'9 millones o el edifico de Correos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia por 24 millones de euros.

Preguntada por la sensación de que la Generalitat sí tiene millones de euros para comprar palacetes, pero no de dinero para ampliar los fondos de la ayuda del alquiler joven y abastecer la demanda, Mas ha valorado que es "injusta" la comparación. "Es injusto focalizar ciertas cosas y no poner el foco en otras como el presupuesto de mi Conselleria" -la de Igualdad, que nada tiene que ver con la ayuda del alquiler- "desde 2015 a 2023 el presupuesto no es el mismo".

En cualquier caso, la Generalitat rechaza destinar más dinero para el alquiler de los jóvenes valencianos. Preguntada por si no se plantea ampliar la partida, Aitana Mas únicamente se ha remitido a recordar que ya se ha dado "un acuerdo" en el que se amplia las ayudas hasta los 50 millones", esa misma que desde la Dirección General han avanzado que será insuficiente.