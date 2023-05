Tercer debate con el mismo guion: la izquierda contra un PP que ven ganador

Vivienda, movilidad y seguridad centran los temas de un debate con Catalá ausente por indisposición pero con nuevamente el PSOE al ataque desesperado contra los populares

Tercer debate de los candidatos a la alcaldía de Valencia celebrado en À Punt y tercer debate sin novedad en las estrategias de los partidos. La principal nota a destacar fue la ausencia de la candidata del PP, María José Catalá, por indisposición al encontrarse en la recta final de su embarazo, hecho que no evitó que desde la izquierda, especialmente la candidata del PSOE y vicealcaldesa, Sandra Gómez, se dedicara una vez más todo el debate a atacar al PP al que trata como el posible ganador el 28M.

Los propios socialistas, antes del debate, manifestaron incluso la posibilidad de suspender el mismo y aplazarlo a otro día en el que pudiera estar María José Catalá, ya que la estrategia de Sandra Gómez en los anteriores debates ha sido el ataque constante a la candidata del PP ante los sondeos que la sitúan como futura alcaldesa, y si Catalá no podía ir, se le caía parte del discurso, pero al final À Punt mantuvo el debate y en el lugar de Catalá fue el número dos de la candidatura del PP y portavoz de campaña, Juan Carlos Caballero.

Juan Carlos Caballero defendió las propuestas del PP para Valencia con soltura, incidiendo por ejemplo en una movilidad más amable con una imagen en mano del carril bici de Fernando el Católico, uno de los más peligrosos, destacando la política que propone el PP en vivienda frente a las 14 que sólo ha construido la izquierda en ocho años, defendiendo la bajada de impuestos y la papeleta del PP como único voto útil que garantiza el cambio.

El número dos del PP defendió que hay que promocionar "las fiestas y tradiciones de verdad que no son las Reinas Magas, sino las Fallas" y criticó a Compromís y PSPV por "subvencionar a entidades que promueven el catalanismo" reclamando además al Gobierno de España las inversiones “que los valencianos merecemos para edificios emblemáticos como el Palau de la Música o la Marina de Valencia”

El alcalde y candidato de Compromís, Joan Ribó, entró en el rifirrafe sobre las cifras de vivienda o la movilidad, defendiendo sus políticas, frente a los carriles bicis peligrosos que reprochaba el PP o los problemas de tráfico de Vox. Sacó también el tema de la corrupción para atacar al PP -no al PSOE-, en un gesto en el que ve a los populares como el rival ante su posible victoria.

La candidata del PSOE, Sandra Gómez, pese a no tener a María José Catalá en el debate, siguió erre que erre centrando la inmensa mayoría de sus intervenciones en descalificar al PP en lugar de hacer propuestas, como si el PP hubiera gobernado estos años y ella no, y mostró el cartel que ha puesto en el metro con Paco Camps y hasta se refirió a la “ultraderecha” -esto aún no había salido en los debates- para atacar al PP y Vox.

El candidato de Vox, Juanma Badenas, acusó a la izquierda de tener un modelo turístico de que ha convertido Valencia en "una ciudad temática donde ha proliferado la inseguridad” e hizo intervenciones apelando a los pequeños comercios o los pescadores valencianos, que no tienen casi espacio para amarrar sus barcos en el puerto de Valencia. Fernando Giner de Ciudadanos ante los malos sondeos, hizo propuestas como mejorar la accesibilidad de la EMT a personas con discapacidad o se sumó a la bajada de impuestos que propone el PP.