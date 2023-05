La brutal agresión en un local de Valencia abre el debate sobre los seguridades

Un chico se subió a bailar encima de la mesa y el seguridad lo arrojó al suelo de tal forma que ha acabado en el hospital inconsciente y grave. El seguridad fue detenido

El cumpleaños de Ángel en Vlue Arribar, uno de los locales más conocidos de la Marina de Valencia, acabó en tragedia y con el cumpleañero en el hospital inconsciente y con lesiones graves en la cabeza tras la agresión que sufrió por parte de un miembro del personal de seguridad, un hecho que ha abierto el debate sobre el papel de los seguridades y si se producen excesos en los locales de fiestas.

Según el propio vídeo y los testigos que han hablado con ESdiarioCV, Ángel -la víctima de 34 años- se subió un momento a una mesa para bailar, ante lo que el seguridad se acercó, lo tiró de un fuerte empujón al suelo y del golpe se quedó inconsciente. Los amigos de Ángel relatan que cundió el pánico porque “no se movía y parecía muerto”.

Ante la escena, se desplazó un SAMU hasta la el local así como varias patrullas de la Policía Nacional que detuvieron al seguridad del local que ya ha pasado a disposición judicial. La gravedad de las heridas de Ángel ha obligado a trasladarlo al hospital de La Fe donde le han operado de la mandíbula y está en observación un coágulo en el cerebro fruto del traumatismo craneoencefálico que sufrió.

Amigos de Ángel como Alberto A. C. relatan a ESdiarioCV que van a denunciar este caso y darle la máxima difusión posible porque “no es normal que salgas a divertirte y acabes en un hospital porque los seguridades actúen de forma agresiva”. “Si Ángel no podía bailar, es tan fácil como acercarse y llamarle la atención, no dejarlo KO en el suelo, es necesaria una profunda reflexión sobre las extralimitaciones de las seguridades en los locales de ocio de Valencia”, indica otra fuente.