El Consell no descarta llevar al Ministerio a los tribunales por el Tajo-Segura

La consellera Isaura Navarro replica a la ministra Ribera que "no acaba de aterrizar en los hechos" y abre una "batalla por tierra mar y aire" para defender el trasvase.

El enfrentamiento entre el Consell y el Gobierno por el trasvase Tajo-Segura podría acabar en los tribunales. La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro, no descarta esta posibilidad aunque prioriza agotar la "senda del diálogo".

"Valoraremos las acciones oportunas en el momento ene el que tengamos respuesta del Consejo de Estado". Así se ha pronunciado la consellera preguntada por la posibilidad de llevar a los tribunales el acuerdo que el Ministerio ha modificado a posteriori de la votación y que perjudica a la Comunidad Valenciana con la pérdida de 150 hectómetros de agua en detrimento de Castilla-La Mancha y que ya está surgiendo consecuencias graves para los regantes alicantinos con la subida del precio del agua.

La consellera ha replicado a la ministra Teresa Ribera, quien dio la estacada final apuntando a que "no son compatibles" los intereses valencianos con "el interés general" y que no comprendía esa "reacción emocional". Al respecto, Isaura ha afirmado que "no planteamos cuestiones emocionales , si no meramente jurídicas en el marco de la normativa europea y estatal". Para la consellera, la ministra Ribera "no acaba de aterrizar en los hechos".

En este sentido, la consellera ha explicado que el texto inicial, que proponía evaluar por tramos el estado del agua cada año antes de tomar decisiones, "era conforme a las sentencias del Tribunal Supremo", que apunta a la necesidad de garantizar un caudal ecológico para el río. Navarro denuncia que el texto votado era ese y, sin embargo, "se ha remitido al Consejo de Estado un acuerdo de subida del caudal sin tener en cuneta resultado del estudio científico".

"Ahora mismo estamos en una fase previa" en la que la consellera espera recibir respuestas a las alegaciones presentadas. Las expectativas parecen mínimas si se tiene en cuenta que ya tuvo lugar una reunión entre Navarro y el secretario de Estado, Hugo Morant, en la cual la consellera afirma que ni siquiera se le han aportado las explicaciones del por qué se ha modificado el acuerdo in extremis. " El por qué no me lo ha explicado. No nos parece una manera correcta ni adecuada. Nos hubiera gustado que nos hubieran informado y explicando por qué la modificación", lamenta Navarro.

Ante la actitud hermética del Gobierno, se trabará en una "batalla por tierra, mar y aire", en palabras de Isaura y "en el momento oportuno ya se determinará si ir a los tribunales". En esa mencionada batalla entre el Gobierno y el Consell, Isaura atribuye la responsabilidad de la falta de agua en el territorio valenciano a la Comunidad de Madrid. "Sin los vertidos de Madrid al Tajo habrá más agua y mas calidad"