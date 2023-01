Aitana Mas defiende el Benidorm Fest... y no gusta entre militantes de Compromís

‘Twitter Compromís’ se vuelve a enzarzar en redes y la vicepresidenta es la principal diana de las críticas. El pasado viernes, la Generalitat decidió realizar una aportación de 1,5 millones de euros para el Benidorm Fest 2023, algo por lo que se alegró Aitana Mas a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, esta noticia no sentó muy bien entra algunos militantes de Compromís que no entendían cómo, desde su partido, se fomentaba esta aportación hacia un evento “vació y pretencioso”, en lugar de destinar ese dinero a fomentar la cultura valenciana.

Dec ser jo molt marcià, ja que em sembla que eixos diners estaríem millor invertits a donar suport a la cultura de base, arrelada al territori, i no a un "gran evento" buit i pretenciós. https://t.co/onHgifJ5Ls

“El Benidorm Fest hizo que se hablará en público de los pechos femeninos, constato la belleza de nuestra diversidad lingüística y nos puso a bailar con Slowmo. Que ganas de ir. Nuestro lugar en el mundo es maravilloso. Y ahora, lo verá mucha gente”, publicaba la vicepresidenta en Twitter tras conocerse la noticia de dicha inversión. Rápidamente, algunos usuarios que suelen ser bastante afines a las opiniones de los líderes de Compromís salieron a recriminar a la vicepresidenta dicha acción.

Doncs a mi em fa molta vergonya que Ximo Puig compre una mica de promo personal a TVE i que a @compromis li semble xuli piruli. No sé en què penseu. Cultura valenciana?

“¿Quién aconseja esta línea de comunicación?”, “Aitana dimisión”, “Me tienes perplejo”, “Me da mucha vergüenza que Ximo Puig compre un poco de promo personal a TVE y que a Compromís le parezca ‘chupi piruli’. No sé qué pensáis. ¿Cultura valenciana?”, eran algunas de las respuestas que se podían apreciar al tweet de la vicepresidenta.

A favor de fer aquestes inversions si s'exigeix una quota rellevant de música en valencià. Si no, ja patim prou espoli d'Espanya com per anar regalant diners. https://t.co/YHZeHFTzoI