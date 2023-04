La candidata de EU se pasa con el Photoshop… y dice que fue a la peluquería

La comunista Rosa Pérez, consellera de Transparencia y líder de Esquerra Unida, sorprende con un cartel en el que está irreconocible… pero ella lo achaca a la peluquería y maquillaje

Que todos los candidatos a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo pasan por chapa y pintura para hacerse las consiguientes fotos de candidatura nadie lo duda, y todos luego echan mano del conocido Photoshop para quitarse alguna arruga o ponerse más brillos.

El problema está cuando te pasas tanto con el Photoshop que la gente ni siquiera te reconoce. Es el caso de Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparencia, coordinadora de Esquerra Unida y candidata de la coalición Podemos-EU para el próximo 28 de mayo. Rosa Pérez ha sorprendido con una imagen para usar en campaña electoral en la que, si no te dicen que es ella, no te das ni cuenta.

Tras los comentarios que ha despertado la imagen retocada de Rosa Pérez Garijo, lo mejor es la explicación que ella mismo da. La candidata de Podemos-EU señala que “no me sobra ninguna arruga” y que la imagen corresponde a que “acababa de salir de la peluquería y con un maquillaje que no acostumbro a ponerme” como si la foto no se hubiera retocado, sólo es una cuestión de peluquería.