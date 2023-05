Los enfermeros se hartan y claman ante el caos en la sanidad pública valenciana

Los profesionales del Hospital Clínico se movilizan por el colapso de las Urgencias ante la "desidia" del Gobierno de Ximo Puig que "no les escucha".

A las puertas de la campaña electoral, los profesionales de Enfermería del Hospital Clínico Universitario de Valencia se echan a la calle hartos de denunciar el colapso de los servicios de Urgencias sin obtener ninguna solución. Denuncian la situación de colapso "endémica" con pacientes "aparcados" en camas en los pasillos, 80 días de espera en Urgencias para ingresar, falta de personal y de espacio, así como una falta de organización.

Concentración de enfermeros y auxiliares convocada por el sindicato SATSE frente al Hospital Clínico Universitario de Valencia.

"Llegas muchas veces a veces a casa llorando porque no has podido atender al paciente como se merece", cuenta en declaraciones a ESdiario Cristina Plaza, una de las enfermeras del servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valencia que ha participado en la concentración convocada por el Sindicato de Enfermería SATSE. "Ser enfermera en el Clínico es como antaño en la Guerra Civil", lamenta.

Nuria Camarasa lleva 15 años trabajando como enfermera en este hospital y denuncia que "estamos padeciendo la desidia de la Conselleria de Sanidad" ya que no se cuenta con ellos para negociar las reformas. Explica que en Urgencias todo puede parecer calmado y de repente se llena provocando 80 horas de espera. Entre estos casos llegan "cuatro pacientes graves y no puedes atenderles bien". "No da tiempo a escribir lo que le has hecho su historial, alguna enfermera puede darle medicación doble al no estar escrito porque estás atendiendo a otro paciente", narra Nuria advirtiendo de que "es un peligro para los pacientes".

Desde el Sindicato reivindican más personal porque las últimas incorporaciones del personal de refuerzo no son suficientes. La situación es "insostenible", alerta el delegado sindical Vicente Gómez, porque "no se trata de un problema puntual o estacional"-como defiende la Conselleria de Sanidad- sino que " la falta de plantilla continuada provoca saturaciones en Urgencias durante todos los meses del año".

El portavoz de SATSE ha recalcado los muchos intentos de diálogo con la Conselleria y con la Dirección del Hospital: "Nos hemos reunido, hemos recogido firmas para denunciar ante el Síndic de Greuges, y solo nos queda esto, gritar para que nos escuchen".

Gómez aclara que el colapso es "endémico en todos los servicios de Urgencias de Valencia", aunque la concentración de SATSE se haya focalizado en los problemas del Hospital Clínico. En este hay seis equipos de 10 enfermeras y 5 técnicos de auxiliares en cada uno. La mitad de lo necesario. SATSE afirma que son necesarias 60 enfermeras y 30 técnicos más.

Además, a la falta de personal se suma una "falta de organización en el sistema de altas", según el Sindicato. "Falta personal para gestionar las altas de os pacientes en las plantas, lo que retrasa todavía más que suban a los diferentes servicios del hospital enfermos que tienen que esperar en Urgencias para ingresar".

También explican que "hay menos camas disponibles en el hospital de las que se prevén por el desfase en el número de pacientes que ingresan para ser operados a través del programa de autoconcierto". Asimismo, manifiesta que "hay más pacientes en Urgencias porque a muchos enfermos que se van a operar les hacen las pruebas de preoperatotio en Urgencias en lugar de en Consultas Externas".

No solo fala personal, también espacio físico, según denuncia SATSE. "Los pacientes con aparcados en los pasillos de Urgencias o en las Salas de espera donde se instalan camillas en condiciones desfavorables (incluso tapando puertas, salidas de emergencias) porque no se dispone de espacios ni de condiciones necesarias para atenderlos". "Cualquier día, ese paciente puedes ser tú. 80 horas para ingresar" es el lema que se ha escogido para la pancarta de la protesta.

Por todo ello el Sindicato de Enfermería exige una solución urgente que pasaría necesariamente por aumentar la plantilla de estos profesionales en base a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para asegurar una atención de calidad.