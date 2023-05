Ciudadanos en Valencia: Lo que está muerto no puede morir

La imagen del mitin de los candidatos en Valencia y la Comunitat Valenciana en las Torres de Serrano deja un panorama desolador sin casi público que señala que el 28M es un voto perdido

Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que Ciudadanos llenaba la Plaza dels Furs, justo detrás de las Torres de Serranos, con las visitas de líderes como Albert Rivera. El partido naranja volvió a convocar a sus seguidores en ese lugar para presentar a sus candidatos valencianos junto a sus nuevos líderes nacionales, y el resultado no pudo ser más desolador: una imagen de sólo 70 personas en una plaza desierta donde porcentualmente había más periodistas que gente según uno de los presentes.

Y es que, como dice una famosa frase de Juego de Tronos, “lo que está muerto no puede morir”. Ciudadanos, si se cumplen los sondeos y el 28M desaparece de las instituciones valencianas, no habrá muerto, sino que las imágenes que deja es que el proyecto ya está muerto de hace mucho tiempo.

Los líderes nacionales de Ciudadanos, Patricia Guasp y Adrián Vázquez, fueron a las Torres de Serrano a arropar a la candidata a la Generalitat, Mamen Peris, el número uno por Alicante, José Miguel Saval, y el candidato a la alcaldía de Valencia, Fernando Giner, en un mitin que, como a perro flaco todo son pulgas, coincidía con el Centenario de la Coronación y los valencianos centrados en este acontecimiento -las mentes pensantes de Cs en Valencia no sé cómo no pensaron eso-.

Ciudadanos, con actos como este demuestra, demuestra no que no llega ni al 5% de los votos, sino que ni siquiera llega al 3% o el 2%, y que por tanto el voto a esta formación no suma para sacar representación ni sirve para formar gobiernos, en un momento en el que la diferencia de voto entre izquierda y derecha es muy pequeña y cualquier voto es decisivo.