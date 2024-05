Los misteriosos 'papeles del sirio' del caso ERIAL: ¿Prueba o montaje?

El inquilino de la casa de Zaplana relata ante el juez cómo encontró los documentos que incriminan al exministro y que varios implicados como Villajero aseguran que son "un montaje"

El juicio del caso Erial que juzga al exministro y 'expresident' Eduardo Zaplana ha celebrado una jornada clave con la declaración del conocido como 'el sirio', el testigo que encontró casualmente unos papeles que presuntamente destapaban la trama de las mordidas de más de 10 millones de euros en adjudicaciones y parques eólicos e ITV de la Comunidad Valenciana .

Imad, el ciudadano sirio, habría encontrado los documentos en su vivienda, donde antes que él residió Zaplana hasta 2006. Los halló presuntamente después de llevar un año residiendo en ese domicilio. El testigo ha declarado que se encontraban "detrás de la puerta de la habitación principal, tras otra puerta pequeña".

Preguntado por el contenido, ha respondido al fiscal que "se hablaba de un periodo anterior de cosas que se referían a un parque eólico... No sé. Han pasado 16 o 18 años. Me parecía que era algo importante y por eso llevaba tachaduras y se guardaban al lado de la caja fuerte".

Por este motivo, los cogió y se los entregó nada más y nada menos al que fuera presidente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, conocido como 'el yonki del dinero', implicado y condenado con penas de prisión por múltiples casos de corrupción como la contratación de los trabajadores 'zombi', es decir, que cobraban sin asistir a su puesto de trabajo; o por la mordidas en campañas electorales de varios municipios de Valencia. 'El sirio' ha confesado que como responsable de la comunidad árabe de Valencia le conocía "de algunos actos que hacía la Administración de la Generalitat y también en la ciudad y coincidía a veces con él".

"Se los enseñé a él para saber su opinión y me dijo que podían ser falsos, le quitó importancia al asunto y se los quedó. Y así se quedó la cosa. No sé si eran una fotocopia o los papeles originales", ha señalado el sirio. "Yo en ese momento no sabía la casa a quién había pertenecido, me lo comentaron luego", ha añadido reconociendo que pasados unos años le pidió más papeles que no reconocía.

Preguntado por el motivo por el que no llevó los papeles a la Policía o se los entregó al ex director general de Policía Juan Cotino, a quien también conocía "de los actos" públicos, ha dicho que porque se los enseñó a Benavent y "se quedó así", ha agregado.

"Los papeles del sirio, un montaje"

Cabe recordar que varios de los testigos e implicados en el caso ERIAL sostienen que los papeles del sirio que originaron la investigación son "un montaje" para acabar con la vida político de varios dirigentes del PP. Así lo ha sostenido en el tiempo el exministro Eduardo Zaplana. Pero también el propio 'yonki del dinero' y el excomisario José Manuel Villarejo.

Villarejo había reconocido haber recibido órdenes del PSOE para acabar con el expresidente José María Aznar y el exministro Eduardo Zaplana. "Había interés en destruir a Zaplana y se utilizó a un informador sirio, confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" dijo Villarejo en sede judicial.

Precisamente, 'el sirio' ha reconocido ser confidente de la Policía, aunque no del CNI. Durante su comparecencia en el juzgado ha relatado cómo, en ocasiones, los agentes les hacían "visitas" para preguntar si veía "algo raro o si pasaba algo porque había habido muchos acontecimientos dramáticos".