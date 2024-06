La ampliación del Puerto cada vez más cerca: ya hay fecha para iniciar las obras

El Ministro, Óscar Puente, anunció, durante la clausura de la asamblea general de la Asociación de Navieros Españoles, los plazos para hacer realidad esta infraestructura fundamental

El ministro de Transporte, Óscar Puente anunció, durante su discurso de clausura de la asamblea general de la Asociación de Navieros Españoles (Anave), que las obras para la ampliación de la terminal norte del puerto de Valencia, con un presupuesto de más 660 millones de euros, arrancarán después del verano, una vez se adjudiquen a lo largo de los próximos meses. Sobre el anuncio, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado que era algo "que todo el mundo sabía", y lo que queda, hasta el inicio, son "trámites administrativos".

"Siete meses después de mi toma de posesión como ministro, puedo decir que la obra está a punto de empezar. Si todo va bien, nada más pase el verano se iniciarán las obras de construcción de esa terminal, que tan importante es para el sistema portuario español", afirmaba el ministro. Catalá ha querido restar importancia al 'anuncio' de Puente, pues, según la primera edil, todas las administraciones colaboradoras del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia —Generalitat, Ayuntamiento de Valencia y Gobierno de España— conocían esta información.

En todo caso, ha valorado que se están "cumpliendo los plazos administrativos" y ha indicado que la empresa adjudicataria "va a comenzar la obra", que es "una gran iniciativa" gracias a que, "finalmente y después de muchos años esperando, el PSOE vio la oportunidad" y que "no podíamos perder unos mil millones de inversión privada ni la oportunidad de seguir con la competitividad del Puerto de Valencia".



El pasado mes de abril, el ministro aseguró que el contrato se adjudicaría al contratista este mes de junio o en julio. La última vez que se manifestó sobre esta obra, señaló que no era previsible que la ampliación se paralizase por las presiones que su socio de Gobierno, Sumar, está haciendo por cuestiones medioambientales.



"El único peligro sería que un juzgado nos lo tirara para atrás y de momento la resolución de las medidas cautelares nos ha dado la razón. Por tanto, no es previsible que haya ningún tipo de incidencia y lo lógico es que la obra, que me han dicho que para junio o julio estará adjudicada, empiece en plazo", aseguró en un desayuno de Europa Press.

Soterramiento Serrería

Catalá ha aprovechado este anuncio para exigir al Gobierno de España "un segundo paso positivo" en la reunión para abordar el soterramiento de las vías de Serrería, prevista para finales de este mes. "Sería un buen paso también que nos trataran con igualdad respecto a Bilbao o al área metropolitana de Barcelona, donde sí se están haciendo a través de cofinanciación este tipo de inversiones de soterramiento", ha expresado.

Colaboración público-privada

La mesa de contratación de las obras decidió en mayo proponer para la adjudicación a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona Construcción, S.A., Jan de Nul NV y Grupo Bertolín, S.A.U., en su oferta variante. Esta UTE obtuvo la máxima puntuación en la valoración técnica de la comisión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), tanto en su oferta base como en su oferta variante, que es la que ha salido elegida y tiene un presupuesto de 591.905.762,46 euros.

El presupuesto base de licitación del proyecto constructivo de la nueva terminal (dragado, muelle y relleno consolidado) asciende a más de 660 millones de euros (IVA incluido).

Diseñado bajo un esquema de colaboración público-privada, la Autoridad Portuaria de Valencia se encargará de construir la infraestructura básica (dragado, muelle y relleno consolidado), mientras que la compañía TIL, de la naviera MSC, invertirá en la superestructura, instalaciones y material móvil.

Se trata de una terminal de 5 millones de TEUS (contenedores equivalentes de 20 pies) de capacidad, que se añaden a los 7,5 millones de TEUS de capacidad actual, completamente electrificada con energía de origen 100% renovable, un área de depósito totalmente automático y una terminal ferroviaria adyacente de seis vías de 1.000 metros de longitud, que será la de mayor tamaño en España.