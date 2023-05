Un día en la 'Mazoneta': Carlos Mazón desvela su lado más personal y divertido

ESdiarioCV pasa una jornada de campaña con el candidato del PP a la Generalitat en la que nos habla de música, de su pasión por las patatas fritas o de su relación con Feijóo o Catalá

Estamos en la Mazoneta, en la furgoneta oficial del PP con el candidato a la Generalitat, Carlos Mazón. Buenas tardes.

Oye, lo de la Mazoneta, eres la primera que lo va a hacer público porque aquí... De todas maneras lo dicen para reírse de mí, ¿sabes? No te creas que lo dicen como un símbolo de orgullo ni de nada. Y te dice, la Mazoneta, ya está aquí, Carlos aquí. No mando ni en la música. Pero ahora la han apagado para que no moleste en la entrevista.

¿Ni siquiera le dejan poner la música que quiere para que le dé buena suerte?

No, fíjate, de hecho, te voy a entrevistar yo a ti, porque cualquiera que entra en esta furgoneta tiene un privilegio, que es que nos propone una canción. Yo he puesto solamente una canción, que es una canción de Serrat. Y mira, Feijóo nos propuso su canción, Cuca Gamarra nos propuso su canción, Elías Bendodo nos propuso su canción, María José Catalá, que es una fan de Guns n' Roses, nos propuso su canción. Así que, que sepáis que en la playlist de la furgoneta del PP habrá una canción. ¿Cuál nos propones?

Elijo una que es una de reggaetón que dice... Arrebatado dando vueltas en la mazoneta. ¡Ja, ja, ja!

Vale, pues apuntar. ¿Pero se llama así?

Bueno, en la jipeta.

(Suena la música y Mazón baila)

¿Tiene algún amuleto de la suerte o algo que te dé suerte antes de ir a un mitin?

Antes de ir a un mitin no, pero normalmente lo que sí que llevo siempre conmigo es la corbata de mi padre. Si pasan dos días sin haber hecho la carrera matutina, necesito salir a correr. Pero yo no sé si eso es una manía o no es una manía. Algo así curioso que te pueda decir, que soy un loco de las patatas fritas de bolsa. Nunca faltan, Por ahí tenemos algunas patatas.

Además de las patatas, hablaba del deporte, de correr. Porque supongo que para aguantar este ritmo intensivo de campaña, ¿hace falta hacer deporte o qué hace falta? Porque estáis desde por la mañana hasta por la noche prácticamente.

Sí, es una agenda tremenda. Ya desde antes de la campaña. Cuando uno tiene ilusión, se pone a trabajar antes. Yo creo que a quien madruga Dios le ayuda. Mi secreto, sin ella, sin esa carrerita, yo creo que enfocaría el día de manera totalmente distinta.

Ha visitado, como dice ya desde hace tiempo, muchos puntos de la Comunidad Valenciana. ¿Con qué se queda? ¿Con la playa o con la montaña?

Uff, dificilísimo. Bueno, yo siempre he dicho que originariamente yo no soy ni de ciudad, ni de campo, ni de huerta, aunque disfruto mucho en el campo, en el monte, en la huerta y en la ciudad. Yo siempre he sido de playa, porque mi barrio ha sido siempre la playa de San Juan.

En Alicante hay muchísimo despliegue de todos los candidatos, están aumentando su presencia. ¿Qué ocurre en el sur de la Comunidad Valenciana que parece que preocupe el voto?

No, en Alicante estamos acostumbrados a que solo vienen para pedir el voto. Luego ya se van y en cuatro años ya no vuelven otra vez. Esto ya lo hemos visto en Alicante demasiadas veces. Así que no te quepa duda que los alicantinos van a saber entender quién está todos los días pisando la calle y quién viene solamente a pedir el voto.

¿Para cualquier partido es posible ganar la Generalitat sin necesariamente ganar Alicante o es indispensable?

Hay que ganar en las tres. Yo lo que digo es que tenemos que ganar las tres porque necesitamos a todos juntos. No creo que Alicante sea más clave que Valencia o que Castellón, que es una provincia con menos población pero que también es determinante.

¿Cree que desde Alicante ahora tras las elecciones se mudará a Valencia?

Bueno, yo ya vivo en Valencia hace mucho tiempo, desde que fui elegido presidente tengo piso en Valencia y bueno pues lo alterno, lo alterno muy bien. Vivo en la comunidad valenciana, unos días duermo en Valencia, otros días duermo en Alicante, Muchas veces duermo en Castellón. En Castellón no tengo piso. Cuando me quedo en Castellón me busco un hotel. Y si estoy en Benicàssim, me gusta mucho cuando me toca quedarme en Benicàssim porque la carrerita por la vía verde de Benicàssim es una preciosidad.

¿Con quién no haría la vía verde de Benicàssim, por ejemplo?

¿Con quién no? Yo creo que la lía con cualquiera. Yo creo que con cualquier persona, una buena carrera avanza cualquier fiera.

¿Tiene amigos en Podemos?

Sí, claro que tengo amigos en Podemos, claro que sí, y me encanta discrepar con ellos. Dentro de los márgenes de una discusión democrática, ¿por qué no? Si hasta disfruto muchas veces con mi hija o con mis amigos íntimos de cosas con puntos de vista distintos. No hay que tener la miedo a discrepar. Al revés, es bueno de vez en cuando o mejor dicho muy a menudo escuchar otros puntos de vista porque a veces te ayudan a repensar los tuyos y es bueno escuchar lo que piensan otras personas que son distintos a ti.

¿Con Catalá la candidata de Valencia del PP discrepa? porque hay mucha afinidad parece.

Sí, es verdad que con Catalá discrepo bastante poco. Pero bueno, a veces también discutimos, no te creas. A veces discutimos de esto lo haría así o esto lo haría así. Lo que pasa es que vamos tan unidos y vamos tan fuertes que cuando discrepamos en alguna estrategia o en alguna manera de hacer las cosas o en cuándo hacerlas, siempre pensando en que sea mejor, lo que me suele ocurrir es que siempre tiene razón ella. Así que he aprendido a decir, si tú lo ves así, es porque tienes razón. Porque ella suele acertar

¿Y con Feijóo?

Con Feijóo también. La verdad es que hoy en día hablamos muchísimo. Pero con Feijóo, la clave es que yo soy muy pesado. Muy pesado, con todo lo que necesita la comunidad valenciana. Diciendo, apunta que esto hay que hacerlo. Y... No se va a poder hartar de mí porque no voy a dejar de existir.

¿Cómo definiría su relación con Feijóo?

Muy cordial, muy divertida, muy divertida, tiene un sentido de humor muy distinto al mío, es un sentido de humor gallego, pero lo tiene muy acentuado. Ahora, cuando hay que trabajar no hay bromas y a mí esa parte me gusta porque cuando hay que arremangarse hay que arremangarse y ya no hay bromas. Después de trabajar ahí sí que vienen las bromas y en eso tengo que reconocerte que es matador.

Carlos muchísimas gracias, yo me bajo en la siguiente parada y os dejo la mazoneta con destino 28M. Gracias.

Gracias a ti, ahora pondremos tu canción.