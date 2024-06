Compromís y PSPV ponen el grito en el cielo por los premiados en los Jaume I

A la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le "duele" que estas cosas sigan pasando "en este siglo", mientras que la concejal, Papi Robles, lo ve "inconcebible" y apela a la "reflexión".

Polémica tras conocerse los galardonados, en masculino, en la 36º edición de los Premios Rei Jaume I. Desde Compromís y el PSPV consideran que la falta de mujeres premiadas, un 25% de las candidaturas eran de mujeres, es algo "inaceptable" en pleno siglo XXI. Por primera vez, desde el año 2013, ninguna mujer aparece en la lista de los premiados de estos premios. El jurado de esta edición, que poco a nada tiene que ver con la política, estaba compuesto por 90 miembros, entre ellos, 20 premios Nobel.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha afirmado que le "duele" y le "cuesta ver en este siglo y en 2024" la fotografía de los premiados en los Jaume I "donde no aparece ninguna mujer, donde la presencia de las mujeres se relega a otro plano".

En este sentido, Bernabé ha manifestado: "Espero y quiero pensar que la mayoría de la ciudadanía no se siente representada, sobre todo digo la mayoría porque somos —las mujeres— el 52% de la población, no se siente representada por una fotografía donde no hay mujeres que representen el talento de esta comunidad", ha añadido.

"A mí me duele ver una foto como la que estamos viendo, y sobre todo me duele que esta comunidad experimente retrocesos en materia de igualdad de una manera cada vez más rápida y cada vez más cruel con las mujeres", ha añadido.

"Inconcebible"

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, lamenta que entre los galardonados en la 36 edición de los Premis Rei Jaume I no haya ninguna mujer, ya que las siete categorías están copadas por hombres.