Críticas a Compromís por ser un 'cero a la izquierda' en la investidura

La irrelevancia de Àgueda Micó y Alberto Ibáñez y la ausencia de los temas importantes para los valencianos, han aumentado el número de voces discordantes con la deriva nacional del partido.

La irrelevancia de Compromís en Sumar y, por ende, en la política nacional, se ha visto perfectamente escenificada en este debate de investidura donde los diputados de la formación nacionalista, Alberto Ibáñez y Àgueda Micó, se han limitado a hacer y decir lo que Yolanda Díaz, líder de Sumar, les decía. Esta situación ha hecho que los que aspiraban a ser la voz de los "intereses valencianos" en el Congreso se hayan quedado precisamente sin eso, sin voz, ni voto, al ser absorbidos por un partido al que poco, o nada, le interesa lo que ocurra en la Comunitat. Y de esos polvos, estos lodos, ni una mención a la financiación, el trasvase, el derecho civil... durante las casi 12 h que ha durado este pleno de investidura, donde vascos, catalanes, gallegos, navarros e, incluso, canarios, si han podido defender sus intereses.



Ayer, la cuenta de Twitter de Compromís, se hacía eco de una entrevista de À Punt a la diputada nacional, Àgueda Micó, dónde sacaba pecho de que esta iba a ser la investidura de la "agenda valenciana". Sin embargo, las reacciones a estas declaraciones fueron un aluvión de críticas al papel que ha tenido el partido para que Sánchez haya sido investido presidente. "Ni pintáis, ni os dejan pintar", "Qué risa, los valencianos no pintamos nada en el Congreso, porque vosotros no pintáis nada", "Àgueda, ¿en serio? Si de Valencia no se ha acordado nadie", "No entiendo nada Àgueda, habéis perdido una oportunidad de oro, sé que hay un pacto firmado con Sumar, pero la bajada de pantalones ha sido demasiada", "sois un Compromís diluido y españolizado"...

Per on para Compromís? pic.twitter.com/k2flbgm7E4 — Ricard Chulià Peris🎗🏴‍☠️ (@RicardChulia) November 16, 2023

La agenda del 2019 en la anterior legislatura se decía lo mismo “a la valenciana “. Y seguimos reclamando lo mismo , algo bien no se está haciendo cuando reclamas lo mismo .

Nos engañarán como siempre. — Jaime Gimeno Garcia (@JaimeGim) November 16, 2023

Gràcies a la sort que heu tingut amb la composició del Congrés i la clau de Junts, no a la vostra dissolució dins la cosa castellana aquesta de Sumar — TB (@J651158) November 16, 2023

Hasta la cuenta de Vox en la Comunitat Valenciana se ha 'mofado' de la participación de Compromís en el debate de investidura mandando "un abrazo fuerte" a los que les votaron para "mejorar la vida de los valencianos".

Nada, que no aprenden🤦‍♂️



😳 Águeda Micó dice que las mejoras para nuestra Comunidad dependen de que "Sánchez cumpla sus promesas". 🤥¿Qué puede salir mal?



🤭 Un fuerte abrazo a los que depositaron su confianza en Compromís en el Congreso para mejorar la vida de los valencianos. pic.twitter.com/q9LB7vqWkc — Grupo Parlamentario VOX Cortes Valencianas (@vox_cv) November 16, 2023



Desde Compromís se escudan en que, gracias a sus votos en la investidura sin lograr nada concreto a cambio, se va a lograr una mejora en la financiación de la Comunitat, además de la reducción la jornada laboral, la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional)..., sin embargo, no hay una fecha concreta para la reforma del sistema de financiación, que se viene anunciado desde 2012, y se olvidan de otras grandes reivindicaciones de la sociedad valenciana como la condenación de la deuda derivada de la infrafinanciación, cifrada por organismos como el IVIE y la sindicatura de cuentas valenciana en más de 40.000 millones de euros, el derecho civil valenciano, el recorte al trasvase Tajo-Segura, el corredor mediterráneo... que han estado ausentes durante el debate de investidura por la no participación de los diputados de Compromís-Sumar.