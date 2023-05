Pedro Sánchez se olvida de la Comunitat en el acto central de Puig

El presidente se ha centrado en hablar de todo lo logrado en clave nacional en materia de sanidad y avances sociales, obviando las reivindicaciones valencianas en el mitin central del PSPV.

Ni rastro del agua o la financiación, dos de los problemas que más preocupan al pueblo valenciano y que más se han achacado a la gestión de Ximo Puig, en el acto central de campaña del Partido Socialista valenciano de cara a las próximas elecciones autonómicas se refiere. Como si de unas primarias nacionales se tratara, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto al 'cap i casal’ a realizar un gran anuncio a nivel nacional, como que en el próximo Consejo de Ministros va a proponer inyectar 580 millones de euros para reforzar los 13.000 centros de Atención Primaria de toda España, pero ha vuelto a obviar las reivindicaciones valencianas dependientes de su gestión como el agua, la financiación o el transporte.



En un acto central de campaña, celebrado en el Museo de la Ciencia, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, debido al riesgo de lluvia que finalmente ha quedado en un sol abrasador que ha convertido la nueva ubicación escogida en un horno gigante, Sánchez ha sacado pecho de la sanidad pública y todos los avances sociales logrados en esta materia en pro de una sanidad pública universal que no deje a nadie atrás. “El peor enemigo del sistema de salud no es un virus, son los recortes. La respuesta neoliberal a la crisis fueron los recortes sociales. Uno de los pilares que más sufrió fue la sanidad. Lo que importa el próximo 28 de mayo es defender la sanidad pública, votar al PSOE es votar a la sanidad pública”, ha afirmado Sánchez minutos después de anunciar una inversión de 580 millones de euros para el refuerzo de los 13.000 centros de Atención Primaria.





“La Comunitat Valenciana se ha librado de la mirada obscena provocada por un PP corrupto”

El president de la Generalitat y candidato del PSOE-PSPV en las próximas elecciones autonómicas, ha vuelto a sacar pecho del “renacer” de la Comunitat Valenciana, desde que él está en el Gobierno, convirtiéndose en el paradigma de la innovación y la inversión gracias a la estabilidad y el diálogo social. “La Comunitat Valenciana no era corrupta, eran ellos, se fueron ellos y desapareció la corrupción, no van a volver, no pueden volver. El mejor antídoto contra ellos es el PSOE”, ha sentenciado el president de la Generalitat.

Así pues, ha señalado que los tres ejes que cimientan su para la Comunitat Valenciana son: crecer mejor, justicia social e igualdad. “Hemos demostrado que a la hora de la verdad los que gestionan mejor la economía son los que trabajan y miran por el bienestar de todos”, afirmaba Puig.

“No vamos a dejar a nadie atrás”

Otro de los aspectos más repetidos por el president durante su intervención ha sido la justicia social. Para Puig, en este nuevo proyecto de Comunitat “no se puede quedar nadie atrás”. Para ello, ha prometido que todos aquellos jóvenes que acaben sus estudios, ya bien sean universitarios o de Formación Profesional, y no encuentren trabajo, se les garantizará un primer puesto de trabajo. “El paro juvenil ha bajado 20 puntos en la Comunitat, pero no es suficiente”.

“Acabaremos con el terrorismo machista”

El machismo se ha colado en el discurso de Puig, quien ha asegurado que los valencianos, en una clara alusión al candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores, “no se pueden permitir” que “ningún maltratador” les represente en el gobierno. Al mismo tiempo, ha querido agradecer a todas las mujeres, y hombres, feministas, su lucha en pro de una sociedad más igualitaria, invitando a acabar, todos juntos, con la cultura del machismo.

“No dejaron un bolsillo sin tocar, robaron en todo, la Gürtel parecía una conselleria de la Generalitat”

Sandra Gómez, candidata socialista a la alcaldía de Valencia, ha seguido con su discurso agresivo contra el pasado de corrupción del Partido Popular que ensució la imagen de la ciudad de Valencia. “El PP dedica toda su campaña a ocultar todo lo que hicieron, pero aquí estamos nosotros para recordarlo”, ha sentenciado la alcaldable. “No dejaron un bolsillo sin tocar, robaron en todo, la Gürtel parecía una conselleria de la Generalitat. No quiero volver a ser la alcaldesa que les gane en los tribunales, quiero ser la alcaldesa que les ganes en las elecciones”.