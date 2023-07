Puig alaba a la sociedad valenciana por "rechazar" un gobierno PP-Vox

El líder del PSPV-PSOE se ha mostrado satisfecho con los resultados de su partido en la Comunitat y cree que refuerzan a los socialistas como alternativa real al gobierno de derechas.

Ximo Puig, líder del PSPV-PSOE, ha realizado una valoración bastante positiva de los resultados electorales de su partido en las elecciones generales. El expresident de la Generalitat ha querido felicitar a la sociedad valenciana por su "responsabilidad" y haber dado "un paso al frente" para mostrarse en contra del gobierno de derecha y ultraderecha.

"Los valencianos y valencianas han reaccionado tras el retroceso que ha supuesto el gobierno entre el Partido Popular y Vox. El PSPV continúa avanzando, el Partido Socialista ha continuado aumentado su apoyo entre los valencianos y valencianos, estamos en un porcentaje cercano al 32% y, por lo tanto, hoy somos más alternativa, si cabe, en la Comunitat Valenciana", ha manifestado el secretario general de los socialistas valencianos.

"Es una noche de satisfacción, siempre que no se gana no se está absolutamente satisfecho, y por supuesto, no lo estamos, pero lo que es bien claro es que, con las circunstancias tan difíciles que hemos vivido los socialistas, estamos convencidos de que hemos dado un paso hacia delante. La sociedad valenciana ha estado a la altura de las circunstancias y ha dicho bien claro que no quiere un gobierno de la derecha y la extrema derecha", ha subrayado.

Por último, el expresident ha querido lanzar un mensaje al actual gobierno de la Generalitat advirtiéndoles de que los resultados de hoy muestran que "el 50% de la sociedad valenciana no está de acuerdo con sus políticas. Tienen que saber que han de gobernar para todos", ha concluido el líder de los socialistas.