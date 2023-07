La sinceridad de la consellera de Turismo: "me he levantado con todo el coño"

Nuria Montes, nombrada por Carlos Mazón como titular de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, comentaba la actualidad con frases como “me cago en los putos lunes”

Todo político tiene una vida anterior y personal, sobre todo si antes no se ha dedicado a la política, que cuando salta a la vida pública muchas veces es expuesta al resto de los mortales con curiosidad. Es lo que le ha pasado a la nueva consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Nuria Montes, que comentaba la actualidad o cómo se sentía en redes sociales de una forma un tanto peculiar.

En concreto, Nuria Montes, procedente de la patronal hotelera Hosbec y nombrada consellera por Carlos Mazón para una ‘macro conselleria’, comentaba en un vídeo que “hoy me he levantado con el coño así que me tira para el sofá, que no tengo ánimo de nada”.

En otro vídeo que ha recogido el diario El País, la nueva consellera Nuria Montes usando uno de los famosos filtros de Instagram mostraba su disconformidad con los lunes: “sin pintar y en bata: me cago en los putos lunes y me sobra mierda para los martes”.

Muchos de estos vídeos han sido eliminados ya por Nuria Montes, que no ha podido impedir que circulen por las redes sociales. La nueva consellera Montes es un perfil técnico de amplio conocimiento del turismo, un sector económico fundamental en la economía de la Comunitat Valenciana y en el que Carlos Mazón ha puesto mucho empeño como uno de los ejes de sus políticas.

Nuria Montes ha sido una de las grandes luchadoras contra la tasa turística aprobada por la izquierda -y que ahora Carlos Mazón derogará- y resalta su pasión por el turismo: "Trabajar en la industria de la felicidad es una de las cosas más bonitas que me ha deparado la vida profesional".