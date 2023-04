Puig urge al Gobierno una solución para el 'paso de la muerte' en Alfafar

La vicepresidenta, por contra, prefiere "esperar a ver que sale de la reunión con Adif" antes de dirigirse al Ministerio para instar al soterramiento de las vías donde han muerto 76 personas

El Consell se ha pronunciado sobre el punto negro del paso a nivel de Alfafar tras la muerte de una joven de 19 años arrollada el pasado miércoles. Mientras el presidente Ximo Puig exige una "solución inmediata" al Gobierno de España, la portavoz Aitana Mas (Compromís) no ve "ninguneo" por parte del Ministerio hacia la localidad después de que culpabilizara al alcalde y opta por "esperar a ver".

La también vicepresidenta ha reconocido un problema de "falta de seguridad pública", pero ha insistido en que "no tenemos competencia". Preguntada por ESdiario por la posibilidad de que el Gobierno valenciano haga fuerza instando al Ministerio a cumplir la histórica reivindicación popular y soterrar las vías, Mas se ha puesto de perfil y ha respondido que por el momento no tomarán cartas en el asunto y se mantendrán a la espera de la reunión de Adif con los Ayuntamientos afectados de Alfafar, Sedaví y Benetússer: "Tenemos que esperar a ver que sale de esa reunión. A partir de ahí si la Generalitat tiene que entrar a acercar posturas lo haremos". Eso sí, "confía" en no tener que llegar a mediar y espera "soluciones concretas" por parte de Adif.

Por contra, poco después el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también ha valorado esta cuestión en declaraciones a los medios de comunicación en Catarroja y ha ofrecido una postura del Consell diferente que evidencia la falta de comunicación entre ambos líderes. Puig sí que se ha dirigido públicamente al Gobierno de España y ha pedido una "solución inmediata" para el paso a nivel de Alfafar. El 'president' ha avisado de que si es necesario "un soterramiento general" de las vías "se habrá de afrontar". "Hay que buscar una solución inmediata", ha recalcado Puig, que ha apuntado que "hace tiempo" que emplazaron a Adif a "buscar una solución".

El "cese" de la ministra Raquel Sánchez

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, desmontó en declaraciones a ESdiario la acusación de la ministra Raquel Sánchez, que echó la culpa al consistorio de la muerte de la joven por supuestamente bloquear el proyecto al "no dar el visto bueno". Adsuara ha cargado duramente contra las acusaciones del Ministerio y pide el cese de Raquel Sánchez o "por lo menos pedir perdón a los alcaldes", del mismo modo que ha pedido su dimisión el líder del PPCV, Carlos Mazón.

El Ministerio propone como alternativa al paso a nivel donde más personas han sido arrolladas de toda España, crear un paso subterráneo ciclopeatonal que no convence. El soterramiento es la única salida definitiva que contempla Alfafar y es que la peculiaridad de este paso a nivel es que las barreras se cierran y la sirena suena durante media hora seguida a altas horas de la madrugada. Ya son 100 las denuncias con partes médicos que han presentado los residentes. Con esto desde los Ayuntamientos y la Plataforma por el Soterramiento esperan llevar a Adif al juzgado si no obtienen el compromiso de que este parche se aplicará con la mayor celeridad mientras se trabaja en el soterramiento de las vías.