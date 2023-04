Puig reconoce que "muchos Ayuntamientos" no aplicarán la tasa turística

El jefe del Consell ha afirmado que "hacer de esto" un elemento de conflicto "no tiene mucho sentido" ya que, "muchos ayuntamientos" ni la aplicarán.

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que "la inmensa mayoría" de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana no implantarán la tasa turística, un impuesto que considera que "ni es un problema, ni es la solución" del sector. Así se ha expresado durante la ronda de preguntas del Foro Alicante 'La Comunitat avanza', organizado por el Club Información, al ser preguntado por sobre si derogará esta tasa en caso de gobernar en solitario.

A este respecto, Puig ha afirmado que no considera que la tasa turística sea "un problema" ya que, serán los distintos ayuntamientos quienes decidan si la implantan o no. En este punto, ha recalcado que sabe que "la inmensa mayoría" de consistorios no la pondrán en funcionamiento.

"No es una prioridad la tasa turística, ni la implantación ni la derogación de la ley, porque los ayuntamientos tienen capacidad de decisión. Hacer de esto un gran elemento de conflicto no tiene mucho sentido. Hemos querido claramente dar seguridad", ha sostenido.

Asimismo, ha apostado por encarrilar el turismo hacia la innovación, un sector que cree que tiene "una potencia extraordinaria" y ha puesto en valor que han alcanzado "el mejor mes de enero de la historia". Además, ha destacado que la Generalitat "ha intentado acompañar desde el diálogo y con la mayor inversión en el sector turístico".