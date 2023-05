Feijóo sobre Sánchez y Biden: "como vea el Air Force One querrá uno para él"

El líder del PP promete un Pacto Nacional del Agua frente al Gobierno que “sólo se acuerda en campaña” y pide la derrota de Ximo Puig “por usar recursos en beneficio de su familia”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado el día del inicio de campaña con un acto en la Base One Zeus de La Marina de Valencia, junto al candidato del PP a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, donde se ha referido entre otras cuestiones a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Casa Blanca, y al problema de la sequía en España tras las medidas anunciadas por el Gobierno.

En un tono sarcástico, Feijóo ha reflexionado que "no oculto que me temo lo peor porque Pedro Sánchez cuando vaya a reunirse con Joe Biden va a ver sus coches, va a ver sus aviones, verá su larga comitiva. Como se acerque al Air Force One, lo mismo querrá uno igual para él".

El líder del PP ha estado bastante irónico y ha relatado que “he venido en tren a las 8 de la mañana y no en Falcon, y he hablado con todo el mundo sin casting previo y he tomado un café y no había figurantes, y para entrar en este acto no hemos pedido DNI ni firmar un manual”, comparándose con las prácticas de marketing de Pedro Sánchez.

Pacto Nacional del Agua

El problema de la sequía ha centrado parte de su discurso, y Feijóo ha acusado al Gobierno de “usar un titular para que borre cinco años de desidia y falta de política en nuestro país con la sequía. Usan la ideología por encima de la tecnología y han llevado al colapso a la agricultura. No hay una política planificada ni ejecutada. No han ejecutado el presupuesto de infraestructuras hidráulicas”.

“La sequía no se afronta con medidas extraordinarias. Mi primer compromiso como presidente será un Pacto Nacional del Agua”, ha subrayado Alberto Núñez Feijóo, indicando que con un gobierno del PP “habría un Plan Nacional del Agua para depurar, un plan de modernización de los abastecimientos para no perder agua, habría 40.000 millones para solucionar el problema del agua y convocaría a una conferencia extraordinaria de presidentes para pactar”.

Para Feijóo, “los agricultores merecen más respeto que acordarse sólo de ellos el día del inicio de la campaña electoral. No lo taparé el problema del agua sino que me dedicare a ello cuatro años”.

Para el líder del PP, “hay un sinfín de razones para rechazar el sanchismo, pero podríamos quedarnos con una sola: el sólo sí es sí con mil rebajas de penas”. Sobre el caso de las facturas del presidente valenciano, Ximo Puig, a su hermano, ha considerado que “es merecida la derrota de Puig, y es justa, lo que no puede ser es que la Comunitat Valenciana esté en todos los periódicos a nivel nacional porque una familia haya usado los recursos públicos en su beneficio”.