"Es rarito y oscuro": El vicepresidente podemita sigue linchando a empresarios

Héctor Illueca desoye a Ximo Puig e insiste en acusar al empresario Vicente Boluda de "succionar recursos públicos" después de cargar contra Juan Roig.

Unidas Podemos trata de reforzar su iniciativa legislativa, que persigue castigar a las grandes superficies con nuevos impuestos y topar el precio de los alimentos, mediante continuos ataques a los principales empresarios valencianos. En esta ocasión, tras cargar contra Juan Roig, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, llama "rarito y oscuro" al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

El también miembro del consejo de administración del Puerto se mostró la pasada semana en contra de que PP o PSOE gobiernen en solitario. Boluda afirmó que no le gusta "estar en manos de partiditos que solo dicen no, no y no para hacerse importante, buscar bronca y conflicto" y rechazó "estar en manos de partidos raritos".

Ahora, el vicepresidente se la devuelve. Quien defendía que la ofensa de la ministra Ione Belarra sobre Juan Roig llamándole "capitalista despiadado" no era ningún insulto, ha criticado que "ya está bien de operaciones urbanísticas y de que predominen los intereses de una minoría y, a veces, de empresarios raritos y oscuros como el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda", ha dicho, al tiempo que ha criticado que hay empresarios que "están demasiado acostumbrados a que sus éxitos dependan de las subvenciones públicas y de seguir succionando recursos públicos".

Así se ha pronunciado Illueca al concluir una reunión con la Comisión Ciudad-Puerto, en la que ha mostrado su rechazo frontal a la ampliación de las instalaciones portuarias.

Las críticas de Podemos hacia los empresarios incomodan al presidente Ximo Puig e incluso Compromís tampoco lo percibe con buenos ojos. Ya la pasada semana Puig calificó de "injustos" los ataques a Juan Roig y defendió que "gracias a las empresas y al diálogo social" la Comunidad Valenciana es "una referencia respecto al empleo" y el sector de la distribución es "un activo enorme para el futuro de las personas". Pese a ello, poco ha parecido importarle al vicepresidente dejar a sus socios de gobierno en un aprieto.