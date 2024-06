El torneo "más grande de España" de Fortnite se hará en Valencia

El campeonato aunará una fase online y presencial donde el ganador se embolsará un suculento premio de más de 3.000 euros en una fase final que se vivirá el fin de semana del 5 al 7 de julio

Uno de los videojuegos más importantes de la industria en los últimos años, el Fortnite, celebrará su torneo "más grande" de España en la ciudad de Valencia el próximo mes de julio. Feria Valencia acogerá entre el 4 y el 7 de julio OWN Valencia, un festival que busca hacer historia con la celebración de este campeonato que tendrá un premio de 3.000 € para el ganador. Bajo el nombre de Unreal Series by OWN, el campeonato aunará una fase online y presencial.



Una de las novedades más significativas es que se trata de un torneo LAN abierto a todo el mundo que quiera participar, ya que constará de dos fases en las que tendrán que demostrar sus habilidades como jugadores del aclamado juego de Epic Games.



En la fase online habrá diez jugadores seleccionados entre los cientos que participen en los 'qualifiers', así como jugadores invitados de toda España que se enfrentarán en el evento presencial con una "espectacular" final que estará retransmitida por el conocido 'streamer' SujaGG.



"Es un torneo único en España. Tiene todos los alicientes para convertirse en uno de los grandes atractivos del festival, ya que cuenta con jugadores amateurs, profesionales y creadores de contenido. Va a ser una absoluta locura", augura el director de OWN Valencia, Javier Carrión.

¿Qué es Fortnite?

Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de Fortnite a sus hijos, nietos, primos... Este videojuego, desarrollado en el año 2017, tuvo su gran explosión en el año 2019/2020, la pandemia tuvo bastante que ver, gracias a que grandes streamers del momento como Willyrex, Lolito o The Grefg, basaban gran parte de su contenido en redes a retransmitir sus partidas en este juego.



El videojuego, a pesar de que en la actualidad tiene varios modos de juego, nació como un 'battle royal' en el que 100 jugadores online se enfrentaban a la vez en un 'juego de supervivencia' —como si de los Juegos del Hambre, pero online, se tratara—, hasta que solo quedaba uno en un mapa que, a medida que avanzaba la partida, se iba haciendo cada vez más pequeño. También podías jugar con tus amigos en partidas de equipos con cuatro integrantes o parejas.