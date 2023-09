El caldeado repaso de Camarero:"Condene de una puñetera vez la ley del sí es sí"

La vicepresidenta anuncia una serie de medidas en materia de igualdad y vivienda en un tenso debate en Las Cortes: "No me caliente más".

La vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha comparecido en Las Cortes para transmitir su proyecto político y las líneas de trabajo para la próxima legislatura. Camarero ha comenzado a avanzar algunas medidas -como la actualización del Pacto Valenciano Contra la Violencia Machista o mejoras en los centros de menores y en la dependencia- y la exposición ha terminado convirtiéndose en un tenso debate entre las réplicas del PSOE con ofensas y berridos.

Camarero se ha presentado en el parlamento valenciano asegurando que "venimos a pagar las facturas que nos han dejado los problemas a los valencianos que lo han pasado mal en los últimos 8 años por la falta de gestión del gobierno". Y ha comenzado su intervención haciendo alusión a la división de los partidos en la violencia machista, ha pedido volver al "consenso" y "dejar de inventar polémicas". Asegura que viene con los deberes hechos y ya se ha reunido con todas las entidades que se lo han solicitado. "He salido del palacio de donde venían mis antecesoras".

La vicepresidenta 'popular' ha encontrado una potente oposición con las réplicas de la socialista Rosa Peris, quien ha comenzado a reprocharles que atiendan a las demandas de Vox, en alusión a la denominación "machista" de las pancartas de los minutos de silencios de Las Cortes. Peris, indecorosamente, no ha dudado en hablar mal de la presidenta de Las Cortes de Vox, pese a que la tenía a escasos metros justo a su espalda. Le ha tildado de "negacionista" y de dar "vergüenza", para después continuar increpando a Camarero. "Viene a rascarse los testículos", ha dicho.

El debate se ha ido caldeando cuando Peris ha sacado el pasado de la gestión de Camarero en su etapa como secretaria de Estado. "Es mentira", "usted no estaba ahí", ha negado la actual vicepresidenta, que se ha subido a la tribuna del ring parlamentario, se ha arremangado la americana blanca y le ha propinado un golpe dialéctico a la contrincante socialista.

"Solo se ha quedado con que soy poco humilde", lamenta. "Yo no voy con camisetas y gestiono", ha continuado diciendo comparándose con quien ostentaba antes su cargo, Mónica Oltra, que miraba "hacia otro lado" cuando se producían abusos a menores, según Camarero. "Así que no me caliente más", ha vociferado. "Pida responsabilidad a Pedro Sánchez, pida que dimita la peor ministra de la historia de la democracia, súbase a la tribuna de una puñetera vez y condene" la ley del solo sí es sí "si está del lado de las víctimas", ha exigido con todo bronco tras repasar las cifras de las excarcelaciones a violadores.

Nuevas medidas

La consellera y mano derecha del presidente Carlos Mazón, también ha anunciado que la Conselleria se personará de oficio como acusación en procedimientos judiciales sobre delitos de odio" para "fomentar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI".

ya se han aprobado 624 nuevas plazas de discapacidad y 136 plazas para mayores dependientes y se ha creado una mesa de coordinación de Salud Mental en las que las conselleries implicadas". Además, se aprobará un plan para atajar los suicidios de menores y adolescentes "que de forma preocupante se ha convertido en la primera causa de muerte infantil", y una Estrategia autonómica frente a los Trastornos del Espectro Autista "como respuesta a una demanda histórica de las familias y asociaciones del sector".

Respecto a Vivienda, ha recalcado que el Plan Vive prevé construir más de 10.000 viviendas, regenerar el parque público y la recuperación de las más de 1.600 viviendas ocupadas propiedad de la Generalitat. También ha anunciado que se aprobará una nueva ley de vivienda y otra Ley Valenciana de Cooperación, "ambiciosa y vanguardista" para ayudar a las familias.