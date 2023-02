Igual: "Santander va a tener infinidad de motivos para ir a la cabeza cultural"

El catedrático de arquitectura José María Lozano y colaborador de opinión de ESdiario conversa con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, sobre el modelo de ciudad.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, participó en la 26 Intermunicipal del PP celebrada en Valencia como cabeza de lista en las próximas elecciones por estas siglas. Es alcaldesa de Santander durante el vigente mandato, tras obtener en 2019 once escaños -31.000 votos, un 35%- e imponerse con el apoyo de Ciudadanos y Vox a los socialistas, a los que superó en más de diez mil votos y doce puntos porcentuales. Ya lo era desde 2016, cuando sucedió a Íñigo de la Serna -se dice que es su mano derecha- tras su nombramiento como ministro de Rajoy. Fue la primera alcaldesa de la capital de Cantabria. Y bien joven.

Su vocación municipal venía de lejos. Ingresó en la corporación en 2003, con concejal de Turismo de cuyo sector provenía profesionalmente. Desde 2007 agregó a su delegación las Relaciones Institucionales. Y hoy suma al trabajo de proximidad en su ciudad buen número de responsabilidades que dan buena cuenta de la firmeza de su municipalismo. Es vocal y portavoz de su partido en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representante en el Foro Local para la Agenda Urbana Española. Y es miembro de la Cámara de Autoridades del Congreso de los Poderes Locales (CPLR) del Consejo de Europa. Es la vicepresidenta de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y lo ha sido, para España, de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico (CCAA).

Había oído de ella -tengo buenos amigos y colegas santanderinos y recuerdos de mi niñez de la playa de la Salve de Laredo - pero confieso que me cautivó en los 59 segundos (parecía un concurso) que fue el tiempo de su presentación como candidata de nuevo a la alcaldía en el acto celebrado en un teatro de la Gran Vía madrileña, tras la emblemática foto de Plaza de España (muy comentada por el frío extremo de aquella mañana). Por su firmeza y -por qué no decirlo- por su elegancia. “Tener el IBI más bajo de España es compatible con no dejar a nadie descolgado”. “Bajando impuestos somos capaces de mejorar servicios”. De muestra, un botón. O dos.

Directa y sin rodeos, esposa y madre satisfecha, mujer emprendedora que, sin terminar magisterio, se fue a trabajar a Madrid. “A algunos les gustaría que mi marido no tuviera trabajo … y les molesta verlo conduciendo un camión”, terció en una vieja y artificial polémica durante su anterior mandato.

–¿Cómo ve una alcaldesa joven y moderna la ciudad actual?

– Con muchísimas cosas por hacer, pero también en nuestro caso, con muchísimas cosas conseguidas. Somos una ciudad que avanza conjuntamente con los santanderinos: Y eso es lo importante.

– La suya … Ahora me está hablando de Santander.

– Sí. Vemos mi ciudad con muchísimos proyectos de fondo. Santander -hay que ser realista- es una ciudad maravillosa, en el norte de España, con 172.000 habitantes, en una comunidad uniprovincial, donde somos anfitriones todos los días de muchísimos cántabros, de muchísimos españoles. De muchísimo turismo cada vez más internacional. En el año 2010, porque las ciudades hay que planificarlas y plantearlas con visos de futuro, a largo plazo -no a los cuatro años que dura una legislatura- analizamos nuestras fortalezas y debilidades. Para Santander es fortaleza la innovación y la cultura, y fruto de ello...

- ¡Cómo me gusta que me hable de Cultura!

– Por supuesto. Es un pilar fundamental para nuestra ciudad y no es casualidad que esté ya terminada la Quinta Fase del Plan Director de la Catedral. Hemos recuperado la calle más antigua, la calle de los Azogues, donde se están descubriendo nuevos hallazgos. Este mismo jueves tenemos una charla de los arqueólogos para poner en valor los resultados. Hace ya seis años del Centro Botín. Un centro maravilloso que abrió sus puertas después de la pandemia, y tanto el contenido como el continente (obra de Renzo Piano, apostilla del entrevistador) han cambiado la zona donde está, la Bahía de Santander, donde también la Fundación del Banco de Santander está construyendo el Espacio Pereda (remodelado por David Chipperfield, a.e.) donde se exhibirá la maravillosa colección de arte del Banco.

La Cultura es un pilar fundamental de Santander. Esperamos que antes del verano comiencen las obras del centro asociado al Museo Reina Sofía, el único fuera de Madrid

– Sus arquitecturas tienen en sí mismas valor museístico, por así decirlo.

– Efectivamente. Es tal el prestigio de los arquitectos que están al frente. Esperamos que antes del verano comiencen las obras del centro asociado al Museo Reina Sofía, con el Archivo Lafuente que, enfrente de los jardines de Pereda y a escasos 100 metros del Centro Botín, es donde estará ubicado el único centro asociado al Museo Reina Sofía.

- ¿Está completamente cerrado el acuerdo con el Reina?

– Sí. El Archivo Lafuente ya ha sido adquirido por el Reina Sofía, 140.000 entre obras originales y documentos. Y la condición es que se exponga en la ciudad de Santander. Habrá exposiciones tanto del Reina Sofía, como del propio Archivo. Y seguimos, porque estamos concluyendo las obras de remodelación del Museo de Arte de Santander (MAS) y en breve comenzarán las obras del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Somos la cuna del arte en nuestra región, y en consecuencia también estará el MUPAC aquí.

Santander va a tener infinidad de motivos para ir a la cabeza de todo lo que tiene que ver con la cultura. La Fundación Santander Creativa, liderada y financiada en su mayor parte por el Ayuntamiento, genera impacto económico, sobre todo en el pequeño empresario cultural. Diferentes agentes culturales producen una programación que tiene cabida en la agenda de la Fundación.

- ¿Habla usted a menudo con Francisco de la Torre?

– Mucho. El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, es mi ejemplo. Es el ejemplo de una ciudad que ha sabido reconvertirse, que ha sabido mirar a la modernidad y mirar fuera de España para atraer y ser un reclamo internacional. Naturalmente es un modelo para la ciudad de Santander. Salvando la diferencia de población, la convivencia puerto-ciudad es muy similar, la apuesta por la Cultura y la Innovación de Málaga y Santander son muy similares también.

- Y otro reto importante para hacer ciudad: la movilidad sostenible ¿Qué se busca? ¿Qué busca un alcalde en ese sentido? ¿Qué es para usted la movilidad sostenible?

– Pues mira. Es hacer de la ciudad una ciudad eficiente. Y me dirás otra vez ¿qué quiere decir eso? Pues …

– No, no. Creo que la sigo …

- Pues que la ciudad ni consuma de más, ni nos quedemos cortos en nada. Que cuando nos movemos en la ciudad de Santander no nos sintamos saturados. Que la Administración, los gobernantes, nos den alternativas para movernos en Santander. Que no llegue el momento, como pasa en otras ciudades, que los turistas nos agobien y acabemos pensando “mejor que no vengan tantos”. Tenemos que poner en valor nuevas zonas de Santander.

Un ejemplo concreto: estamos haciendo la “Ruta de los Ilustres”. Que la arquitectura, los edificios, nos cuenten la historia de Santander. Cada semana o cada dos, ponemos una placa dónde nació, vivió, dónde estudió… un gran músico o un gran escritor por ejemplo. Así hacemos que la gente se mueva por otros lugares también. Claro que hay que ir al Sardinero, al Paseo de Pereda y al Centro Botín. Pero medio Santander es el litoral norte, con impresionantes acantilados y un paisaje envidiable. También hacia allí hay que direccionar a la gente. Un ciudadano de Santander que vive en la periferia, utiliza el coche diez minutos, lo tiene estacionado siete horas, parado, y vuelve a casa en diez minutos. Eso no es sostenible.

Estamos haciendo la “Ruta de los Ilustres”. Que la arquitectura, los edificios, nos cuenten la historia de Santander. Cada semana o cada dos, ponemos una placa dónde nació, vivió, dónde estudió… un gran músico o un gran escritor

– Que hay otra manera de moverse en la ciudad. No cabe duda. (Por cierto, esta alcaldesa no tiene coche oficial)

– Hay que recordar que tenemos 24 líneas de autobús con el billete entre los más baratos de España. Y en los quince minutos de bus podemos ver noticias en el teléfono móvil. Se trata de concienciar a la gente para que utilice los que nos rodea de la mejor manera posible, para tener un mejor ecosistema, para dejar una ciudad mejor a nuestros hijos. Para presumir y poder invitarte a mi ciudad porque estoy convencida de que vas a estar a gusto. Eso es lo que busca una alcaldesa.

La cultura y la movilidad sostenible no son patrimonio de la izquierda. Patrimonio de la izquierda es lo que la izquierda quiere contar mientras no tiene proyectos. Es crear modas o hacernos sentir los más progres, mientras siguen sin proyectos.

– Me ha hablado primero de Cultura y ahora de movilidad sostenible ¿Estas cuestiones no son patrimonio de la izquierda?

– Para nada. Patrimonio de la izquierda es lo que la izquierda quiere contar mientras no tiene proyectos. Es crear modas o hacernos sentir los más progres, mientras siguen sin proyectos. Yo hago proyectos para que el santanderino viva mejor. Para que gente de fuera se interese por nuestra ciudad e invierta en ella. Para que la ciudad sea la mejor para nacer, crecer y desarrollarse, para hacer nuestro grupo de amigos, para vivir, para montar una empresa y también para pasar los últimos años.

Creo que el sentido común y el servicio público deben regir a los dirigentes políticos. Ni las modas ni el “yo más que nadie”.

–Cuatro años más de alcaldía … ¿perderá la energía como la primera ministra de Nueva Zelanda?

–Siempre digo que el día que yo no tenga ilusión, no tenga equipo, no tenga proyectos -creo que me daré cuenta, pero por si acaso- que mi entorno más cercano me lo haga saber. Ni los santanderinos, ni ningún ciudadano, se merecen que estemos aquí si no es al mil por cien. Ser alcaldesa es serlo las 24 horas del día. Cuando estás en tu ciudad y cuando estás fuera. Cuando la estás representando oficialmente y cuando estás con amigos. Es algo tan maravilloso que quien pierde la ilusión no merece ostentar tal cargo.

– Pues lo está usted diciendo en Valencia. En esta Intermunicipal que voy a llamar -si me lo permite- la Intermunicipal Rita Barberá. Ella fue alcaldesa de Valencia 24 horas al día durante 24 años fructíferos.

– La conocí. Tuve el gran honor de conocerla. He de decir que al principio me imponía muchísimo respeto. Luego llegué a tener una cierta relación personal con ella. Creo que cuando se nos citó en Valencia todos supimos que esta Intermunicipal era la de Rita. Ayer (por el sábado 4 de febrero, a.e.) todos tuvimos a Rita presente en todo momento, y con muchísima satisfacción. Y aunque en ocasiones lleguemos tarde y con sinsabores, Rita Barberá es más que querida por todo el partido. ¡Esta ciudad le debe tanto! Y estoy de acuerdo contigo, ésta es la Intermunicipal de Rita Barberá.