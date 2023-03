"Mentira": La vicepresidenta se pica con el Síndic por pintarla peor que a Oltra

Aitana Mas llama "alarmista" al Defensor del Pueblo por sus duras críticas con respecto a la falta de transparencia en los centros de menores.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Aitana Mas, ha mostrado una actitud molesta y ha acusado al Síndic de Greuges de "no decir la verdad" después de que el máximo representante del pueblo valenciano presentara el informe anual de quejas dejando en evidencia la falta de transparencia y las carencias de su Conselleria.

El Síndic, Ángel Luna, trasladó que el departamento de Aitana Mas (Compromís) acumula el 35,49 por ciento de las quejas. Son 1.032 quejas, de las cuales el 17,3 por ciento corresponden a la Dependencia y el 7,8% a la Renta Valenciana de Inclusión.

Luna no sólo fue muy crítico con la forma de actuar de la Administración en estas materias, sino que afirmó que con la llegada de Mas a su cargo y la salida de Mónica Oltra "no había habido un cambio a mejor". Una valoración que la vicepresidenta ha calificado de "inapropiada" y "fea". El Defensor del Pueblo argumentó que ahora la Conselleria no le facilita las actas de inspección de los centros de menores por vía telemática y les obligaba a personarse. "Es un problema nuevo", aseguró Luna. "Si soy mejor o peor que Oltra es su opinión, yo también podría decir si me gusta más este Síndic o el de antes", ha criticado con tono a la defensiva.

Preguntada por por ESdiario acerca de esta última cuestión, Mas ha acusado al Defensor del Pueblo de mentir. "No es cierto, las actas de inspección no se han enviado nunca. Esas actas concretas no se han enviado antes. Otras actas sí, esas no", ha respondido. La vicepresidenta ha comparado la posición del Defensor del Pueblo que la de un diputado raso al que se le muestra las actas de forma presencial y bajo vigilancia: "El acceso a las actas se la damos de la misma manera que se la damos a los diputados. No es verdad que no se le haya dado acceso".

Es más, la vicepresidenta ha calificado de "alarmista" el discurso del Síndic. A su juicio, debería ser más moderado" y rechaza que -como dijo el defensor- la Administración sea un "terreno hostil". "En la Dependencia y Renta Valenciana o Servicios Sociales debería hacer retrospectiva" porque defiende que se han reducido el número de quejas en los últimos años. "Hemos mejorado la gestión y hecho cambios sustanciales. Estamos abiertos con las recomendaciones, peo no comparto en este caso el tono alarmista", ha valorado.