Mazón plantea un proyecto "abierto" para captar a los votantes de Ciudadanos

El presidente de PPCV apunta a que los valencianos penalizarán a Cs por acercarse a la postura de la izquierda y ve "necesario" ganar la alcaldía de Valencia para cambiar la Comunidad

Ya en precampaña se ha dejado ver por muchos municipios del área metropolitana. ¿Será una campaña muy local o son los teloneros?

No sé si se llama campaña o precampaña. Lo importante en Fallas es disfrutarlas muy bien y muy cerca de la gente. Le llamo es el esfuerzo y la ilusión de contarle a todo el mundo nuestros planes para la Comunidad: bajar los impuestos, revitalizar nuestros pueblos... Pasar página después de ocho años en los que ha pasado todo lo que se sabe, y lo que no sabemos, porque se esmeran en que no las sepamos. Primero que las sepamos y segundo que sepamos actuar en consecuencia para reforzar nuestros servicios públicos, para bajar los impuestos porque es de justicia social, para defender nuestra tierra. Y en esto estamos. Contándolo en el área metropolitana, en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana.

¿Ganar la alcaldía de Valencia es sinónimo de ganar la Generalitat o puede perderse una?

Es necesario. Un proyecto de cambio en la Comunidad Valenciana sin una capital que sea una referencia europea no tiene sentido. Necesitamos esa referencia, que marque el paso, que sea líder. Es lo que demuestra María José Catalá. Proponemos unión de Generalitat con su capital. No podemos trabajar sin una gran competitiva y avanzada capital. No es que seamos hermanos, es que somos lo mismo.

A su vez la Generalitat Valenciana es prioridad a nivel nacional. ¿Siente presión?

No. La Comunidad juega la Champions y cuando uno juega la Champions sabe que hay presión, pero la aceptamos porque hemos decidio ir a por todas. No jugar a empatar, sino ir a por todas. Es más, incrementamos la presión porque tiene que ver con las ganas de cambiar las cosas. En unas semanas vamos a tomar dos decisiones muy importantes. Por un lado, qué queremos para nuestros municipios y para la Comunidad. Lo segundo es qué le vamos a decir al sanchismo que campa a sus anchas por la Comunidad. Qué sepan lo que opinamos de que eso se esté metiendo en la Generalitat y en los municipios se estén metiendo los candidatos socialistas que son los candidatos sanchistas.

Van a ir a por la mayoría absoluta, pero es inevitable hablar de pactos. Después del distanciamiento a nivel nacional con Vox, ¿ La Generalitat debe ir alineada a esa postura o tiene autodeterminación para apoyarse en vox si hace falta?

Eso lo van a decidir los valencianos. A nadie le cabe duda ya que la única alternativa es el PP. El partido según todas las encuestas, incluso las sospechosas, que es el favorito de las tres provincias. Por eso vamos a por todas a gobernar. Queremos gobiernos del PP. Serán los ciudadanos quienes decidan con qué fuerza y con qué contundencia vamos a desarrollar el proyecto. Son ellos los que lo van a marcar, no yo.

Cómo valora la nueva dirección de Ciudadanos. ¿Cree que está haciendo juego al PSOE?

Si lo está haciendo tendrá que responder Ciudadanos, es una cuestión que les atañe a su responsabilidad y a qué mensajes quieren trasladar a sus propios votantes de la Comunidad. Si quieren desorientarles más o menos. Nosotros hemos abierto los abrazos a todo el mundo. A los que votan al PP, a los que todavía no los saben, a los que votan a Ciudadanos... Porque no es un proyecto del PP para el PP, sino de mucha gente para todo el mundo. Esto es lo importante, independientemente de la estrategia que cada partido tome, con lo que soy muy respetuoso. Yo no lo califico, son los ciudadanos los que saben calificar perfectamente quien se acerca más a unas posturas y quienes nos acercamos más que a los ciudadanos.