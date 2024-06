Desconchados, óxidos y humedades: El lamentable estado de abandono del Balneario

El Gobierno de Compromís y PSPV dejó abandonado y sin cobrar el canon del Balneario de la Alameda desde 2017

descascarilladas y con humedades, elementos metálicos oxidados, bombas de agua rotas. Son algunos ejemplos del avanzado estado de degradación y decadencia del Balneario de Alameda Paredes desde la primera legislatura del anterior Gobierno de Compromís y PSPV. El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado el expediente para evaluar una posible indemnización y una nueva licitación.

Tras siete años de abandono, ha sido este mes de junio cuando el concesionario ha hecho entrega de la posesión al Ayuntamiento. De este modo no ha sido hasta ahora cuando los técnicos municipales han podido entrar legalmente en el balneario y ha constatado el lamentable estado de conservación. La inspección se ha llevado a cabo con linternas, dado que no hay corriente eléctrica, lo que ha impedido comprobar el estado de equipos eléctricos y bombonas.

Entre las deficiencias detectadas se han hallado "paredes de este cuarto están descascarilladas y llenas de humedades. No se observa existencia de sistemas de ventilación. La inspección no pudo acceder al cuarto de bombas que depura el agua de las termas y del SPA al estar inundado de agua, pero, se observa que la caldera que está al pie de la escalera de acceso a dicho cuarto de bombas no se ha cambiado tal y como se le requirió en acta de inspección de 2019En el SPA se observa una gran cantidad de teselas sueltas y oxidación evidente de elementos metálicos; el techo de las instalaciones exhibe un muy mal estado de conservación con desconchados y piezas sueltas; y La cúpula metálica y de cristal presenta un elevado estado de corrosión. En las termas romanas, se observa presencia de incrustaciones en la superficie de los vasos, Los marcos de las puertas están podridos y se observan desconchados de los azulejos de la pared, entre otros las instalaciones de baño (vasos y cuartos de bombas) están en un lamentable estado de mantenimiento. No se ha procedido a llevar a cabo, o no se tiene constancia, las modificaciones requeridas por la inspección al objeto de subsanar las deficiencias encontradas a lo largo de las inspecciones realizadas durante los años 2021 y 2022".

Ante esta situación, el concejal de Grandes Proyectos y Patrimonio, Pepe Marí Olona, procede a firmar la orden de inicio del expediente para contratar el servicio consistente en la realización de una evaluación del estado del edificio y de sus instalaciones, a fin de determinar la indemnización que, en su caso, proceda por los daños y perjuicios causados por el último contratista, así como, con la finalidad de elaborar un informe de necesidades para la licitación de una nueva concesión demanial, su capacidad portante, su resistencia residual y las patologías en su caso existentes de los distintos elementos e instalaciones, su previsible durabilidad y los elementos que deben de ser repuestos para garantizar su aptitud para el servicio público sanitario-asistencial con destino a Balneario en régimen de concesión administrativa para una vida útil de, al menos, veinticinco años”.



La falta de pago del canon se produjo ya en el año 2017 bajo el mandato de Compromís y PSPV, y desde entonces se debía haber incoado un procedimiento de resolución del contrato. a falta de pago del canon supone el incumplimiento de una obligación esencial del concesionario que es causa de resolución del contrato. El gobierno municipal anterior no incoó el procedimiento de resolución en legislatura y media. El gobierno de María José Catalá lo hizo 40 días de iniciar el mandato, el 28 de julio de 2023.

El Consejo Jurídico Consultivo informó favorablemente la propuesta de resolución del contrato el 6 de marzo de 2024, y la resolución fue acordada por la Junta de Gobierno Local el 15 de marzo de 2024.



Paralelamente a la tramitación del procedimiento se ha formado un grupo de trabajo para estudiar los nuevos pliegos entre los Servicios de Licencias de Actividad, Ciclo Integral del Agua, Servicios Centrales Técnicos, Sanidad y Patrimonio, grupo que en estos últimos meses ha celebrado diez reuniones. Ya existe un borrador de pliego técnico y de pliego administrativo sobre los cuales se está trabajando.



Los pliegos se consultarán con el sector, ya que se quiere garantizar la viabilidad de cualquier posible proyecto de gestión antes de convocar la licitación de una concesión demanial para la explotación del balneario, especialmente teniendo en cuenta que el concesionario deberá realizar importantes inversiones