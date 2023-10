Catalá denuncia que el Gobierno no informa de la llegada de inmigrantes

“Me entero de que hay un grupo de inmigrantes después de que hayan llegado, nadie informa de manera previa o pregunta cómo tenemos los servicios municipales”, señala la alcaldesa de Valencia

Continúa la polémica sobre el reparto que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de los miles de inmigrantes llegados a Canarias por toda la Península con la protesta de numerosos alcaldes y presidentes autonómicos por la falta de información. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha sumado a las críticas y denuncia que “nadie informa previamente” de la llegada de inmigrantes.

María José Catalá ha señalado, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un acto sobre el centenario de Sorolla, que “me entero de que ha llegado un grupo de inmigrantes después de que hayan llegado, nadie me informa previamente, nadie pregunta cómo tenemos los recursos municipales y autonómicos para atender a estas personas, nadie dice la frecuencia y si es una cuestión puntual o cada 15 días habrá más llegadas”.

“Sólo he tenido una conversación con la delegada del Gobierno y ha sido a posteriori y no he vuelto a tener más”, ha continuado la alcaldesa de Valencia, que ha añadido que “los ayuntamientos y las comunidades autónomas deberíamos coordinarnos porque considero que hay recursos disponibles y se puede organizar bien y estas personas merecen un trato digno, una coordinación que el Gobierno de España no está llevando a cabo”.