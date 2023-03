Lío en el Hospital La Fe por el traslado de los muertos

Por ello, han criticado "la nula transparencia, opacidad y falta de información" a esta Junta por parte de la Gerencia del Departamento ya que no han recibido "información clara y detallada" sobre este "importante cambio" ya que hasta ahora una asociación de funerarias era la encargada de tramitar este procedimiento.

En ese sentido han señalado que ayer 30 de marzo tuvo lugar la reunión mensual con la Dirección del Departamento, pero "no fue hasta el final, a petición de esta Junta, cuando confirmó lo que ya era inminente: que había realizado un protocolo que no ha contado con la opinión de los profesionales ni de sus representantes y no se nos ha comunicado con anterioridad".

En ese sentido, señalan que no entienden que esto se vaya a poner en marcha "sin un aumento de plantilla para los profesionales implicados y también sin formación previa a este nuevo procedimiento en cuanto a tareas administrativas, itinerarios y formación de prevención de riesgos laborales".

"Esta opacidad de la Gerencia ha creado una incertidumbre innecesaria en la plantilla ya que existen aspectos sin resolver en este procedimiento del que hemos tenido constancia en el día de ayer", reprochan.

Por ello, recriminan "la actitud irresponsable" de esta Gerencia y exigen que "se aumente inmediatamente la plantilla en 10 celadores para poder cubrir todo los turnos e impartir la formación adecuada en los nuevos procedimientos que se van a aplicar".