Mónica Oltra no se salva: reabren la causa por encubrir abusos a una menor

La Audiencia de Valencia reabre el caso que archivó el TSJCV contra la ex líder de Compromís y 15 personas más por tapar los abusos del ex marido a una menor tutelada

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ex consellera de Igualdad y ex líder de Compromís, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutelada.

Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia ha estimado así parcialmente los recursos de la acusación particular y las dos acusaciones populares porque entiende que "no puede descartarse claramente" la existencia de infracción penal y concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

Los magistrados de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia discrepan "del criterio del instructor" porque "no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal, siendo posible identificar, en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento".

Los magistrados consideran que “puede sostenerse como hipótesis plausible que, cuando la noticia del posible abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat cometido por parte de un educador social -el ex marido de Mónica Oltra- llegó a conocimiento de la Conselleria de Igualdad, las personas que tuvieron conocimiento de los hechos y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían pretendido ocultar el abuso sexual”.

“Se estima que la base indiciaria existente justifica la continuación del procedimiento por la posible comisión de delitos derivados del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos”, indica la sección cuarta de la Audiencia de Valencia.