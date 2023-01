Las ITV dejarán de conceder citas a partir del 25 de febrero

Aecova solicita una reunión urgente con Ximo Puig ya que ven "inviable" que "se preste el servicio" una vez finalice su contrato y pase a ser gestionado por la administración pública.

Las entidades concesionarias de ITV de la Comunidad Valenciana han solicitado una reunión urgente con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ante el inminente "caos" de la reversión pública. Aseguran que "no hay hoja de ruta" y que a partir de la última semana de febrero no podrán conceder citas.

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana (Aecova) ofrecerá el servicio hasta el 25 de febrero en algunas ITV y en otras hasta el 3 de marzo. Una decisión "arbitraria", según la Asociación que provocará "problemas técnicos". A partir de ese momento, el contrato finaliza y no podrán facilitar más citas a los usuarios. "Al día siguiente no sabemos cuál va a ser la capacidad productiva, el personal disponible... No podemos comprometer el servicio que no esté en nuestras manos", explica Manuel Trigo, concesionario y vocal de la junta directiva de Aecova.

Además, denuncian el caso omiso de la administración. No sólo no se ampliaron las prórrogas requeridas para una "transición tranquila", sino que el conseller responsable de la materia, Rafa Climent, ha dado plantón al colectivo. "No hemos recibido respuesta", ha lamentado portavoz de Aecova, Francisco Llopis, quien advierte de que "no existe ninguna hoja de ruta realista". Como ejemplo, en la reversión pública de los hospitales, con un año de anterioridad se facilitaron las normas a seguir. Si bien sí que se planificó un calendario inicial que daría comienzo a la reversión en noviembre, Llopis sostiene que "es inviable que el día 25 de febrero o tres de marzo estén disponibles citas y se preste el servicio".

"Puede haber un caos a partir de esos días", advierte el portavoz de Aecova. Contrariamente, la consellera de Transparencia Rosa Pérez Garijo aseguraba hace una semana que "no se va a suspender el servicio", sin llegar a concretar la fórmula para la transición. Unas declaraciones que Manuel Trigo ha valorado como "sorprendentes". "Tendrán que tomar decisiones y, como mínimo, comunicárnoslo. Es su obligación facilitar el servicio público oriendado a los valencianos", ha concluido.