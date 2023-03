El Síndic denuncia que "no hay un cambio a mejor" tras la salida de Mónica Oltra

Ángel Luna alerta de que la nueva consellera de Igualdad no facilita las actas de inspección de los centros de menores y recurren a la Fiscalía.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha presentado su Informe anual 2022 en Les Corts Valencianes, en el que señala un problema de falta de transparencia por parte de la Administración. Especialmente, destaca otro problema con los centros de menores y residencias de mayores dependientes de la Conselleria de Igualdad que cuando la dirigía Mónica Oltra no existía.

El defensor de pueblo ha recibido múltiples quejas por la gestión pública de estos centros a lo largo del año, más allá de las causas judicializadas. Luna ha trasladado que ha detectado un "problema nuevo": "la Conselleria nos está negando la copia de las actas de inspección de los centros que estamos investigando". Este ocultismo cuenta que no existía bajo la gestión de Mónica Oltra, sino que ha surgido tras la llegada de su sucesora, la actual consellera y vicepresidenta Aitana Mas. "No es un cambio a mejor", ha criticado.

Tal y como retrata el Síndic, el acceso a las actas de inspección son clave para la investigación ya que "muchas veces las respuestas que nos da la Conselleria no coinciden con las quejas", por ejemplo, de los familiares de los centros de mayores. "Desde problemas de trato a los mayores hasta problemas de deterioro de las instalaciones o en la comida", ha apostillado.

Como la Conselleria Igualdad, por cierto la que más quejas recibe al año, se niega a facilitar dicha información, el Sínidic se ve obligado a solicitarla a través de Fiscalía, que también inspecciona los centros ya que la Conselleria "nos pide que vayamos a la sede de la Conselleria y un funcionario nos enseñe las actas". "Esto no es aceptable", ha sentenciado. El defensor del pueblo le recuerda a Mas que "la ley les obliga a entregarnos la documentación pública como a nosotros nos obliga a utilizar esas actas con criterios de respecto a la protección de datos". Por este motivo ha señalado que continuarán reclamando.

Eludir responsabilidades

El defensor del pueblo ha denunciado la tendencia de la administración a "eludir responsabilidades". Luna lamenta que ocurre con "frecuencia que acudimos a un Ayuntamiento o a una Conselleria y dice que no es competencia suya, sino de otro departamento". Concretamente, el Síndic ha puesto el acento en las ayudas del bono social térmico donde las Consellerias se pasaron la pelota una a otra. Una situación que derivó en un recurso de oficio del Síndic al Consell para que esclarecer quién es el responsable.

En otras ocasiones, en cambio lo que se produce es un exceso de silencio administrativo. "La falta de respuesta supone -en palabras de Luna- un descrédito". La administración "no cumple la obligación de contestar en los primeros diez días desde que el ciudadano inicia el trámite e indicar cuál es el sentido del silencio administrativo. Eso no lo hace nadie", lamenta. "Pasan meses y meses", añade. En materia de dependencia, competencia también de la Conselleria de Igualdad, ejemplifica que "un ciudadano va a la administración y pasa un año y medio y no sabe en qué estado se encuentra esta solicitud".

Por otro lado, el Sínidc de Greuges ha denunciado que la cita previa telemática habilitada en la pandemia en todas las administraciones, por ejemplo, para pedir el padrón es "ilegal". "El funcionario debe atender sin cita previa. Podía ser comprensible en momentos de pandemia. Hoy en día es una comodidad que se han buscado algunas administraciones para organizarse mejor"; Ha explicado

Dependencia y Renta de Inclusión

El funcionamiento de la sanidad pública "deja mucho que desear". Así lo ha expresado el defensor del pueblo, quien aclara que los problemas de las listas de espera y del colapso de Urgencias "no se han gestado en dos años y no se van a resolver en dos años". "Reclamamos un proyecto claro y realista y un compromiso de mantenimiento en el tiempo en materia de atención primaria que llevan al colapso de los hospitales".

También en la salud mental, un problema agravado por la pandemia y que, sin embargo, no cuenta con "herramientas suficientes para hacerle frente", según concluye el informe del Síndic. Luna recuerda a los actores políticos que es necesario un "creciente esfuerzo presupuestario". "El derecho a la salud es sino el primero uno de los principales derechos", insiste.

Asimismo, el informe mantiene la crítica al no reconocimiento de los efectos retroactivo en materia de dependencia pese que el reglamento así lo exige. "Llevamos diciéndolo años y no hay manera", lamenta Luna. El Síndic destaca el problema existente con la Renta Valenciana de Inclusión que gestiona la Conselleria de Aitana Mas. Al respecto, el defensor del pueblo reprocha a la Conselleria que rechace la concesión de la subvención a aquellas personas que sí cumplieron los requisitos, pero en el momento de la resolución encontraron trabajo. "Es gravísimo porque se desincentiva la búsqueda de empleo", ha concluido.