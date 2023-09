PSPV se resigna por el alcalde en los 'bous' que les deja en evidencia

La portavoz del PSPV que tachaba de "cruel" los bous al carrer reconoce distintas posturas en el partido tras salir a la luz imágenes del alcalde de Mislata en los festejos taurinos

La vuelta de los 'bous al carrer' en las pedanías de Valencia tras los años de prohibición del Rialto ha puesto en evidencia la falta de criterio común en el PSPV. La asistencia a los festejos taurios de Carpesa del alcalde de Mislata, Carlos Bielsa, deja en evidencia al partido en el Ayuntamiento de Valencia, que ha estado presentado una contundente oposición a la vuelta de estas fiestas.

La portavoz del PSPV, Sandra Gómez, había tachado de "cruel" y de "peor" alcaldesa a María José Catalá por hacer de Valencia una "peor ciudad" con la vuelta de los 'bous'. Tras conocerse la asistencia de Bielsa, la principal figura del municipalismo socialista, Gómez se ha visto obligada a reconocer que no existe una única postura sobre los 'bous' en el partido: "el PSPV tiene ne cada municipio unas responsabilidades y una postura".

Sin embargo, ha defendido que "el PSPV no ha participado en ningun acto", sino que "se ha dejado ver una persona- Bielsa- de forma individual, no como partido". "No tengo nada que decir a lo que haga cada persona de forma individual", ha aireado la portavoz y ex vicealcaldesa socialista.

A su juicio, los festejos taurinos desaparecerán en un futuro "le guste o se resista el PP y Vox" porque "no va a tener más peso ni más tradición ni más público". "No es natural lo que ha pasado en valencia", ha valorado antes de comparar el toro embolado con "tirar una gallina desde un campanario" o "matar a los patos estirándoles del cuello".