Un absuelto Camps tiene un mensaje para Sánchez: "yo no lloré por las esquinas"

"Ningún español ha sufrido 10 causas y salido absuelto, esto no puede volver a pasar", indica el expresidente valenciano, que ha hablado con Feijóo y expresa su deseo de volver a la política

El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, tiene mucho que decir. Tras más de 15 años perseguido por causas judiciales y 10 causas archivadas, sobreseídas o absueltas, Camps ha dado todas las explicaciones ante los medios de comunicación, en tono pausado, con los ojos vidriosos el día que por fin se hace justicia y se acaba la pesadilla judicial y mediática. Y lo hace además lanzando un mensaje a Pedro Sánchez ante los asuntos de Begoña Gómez: “yo no lloré por las esquinas”.

Francisco Camps ha recordado que “ningún español ha estado inmerso en 10 causas judiciales y ha salido indemne de todas” y ha deseado que "esto no le pueda ocurrir a ningún español en nuestra democracia. Era inexplicable, como dije hace 15 años. Nunca ha ocurrido absolutamente nada, nadie me debía nada. Lo dije y se ha demostrado después de 10 procesos que, efectivamente, nada había ocurrido", ahora que tan de moda está hablar del lawfare.

“No he pedido indultos ni la amnistía”, indicaba Camps en indirecta a los independentistas catalanes, y que “no ha llorado por las esquinas, en la vida hay que tener valentía y no hacer una dejación de funciones” sobre los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez. “Otros van llorando y ahora se quejan de los escraches cuando yo he tenido escraches de 500 y mil personas en la puerta de mi casa y hasta una vez no me dejaban salir de una iglesia”, ha señalado en otro dardo al matrimonio Pablo Iglesias e Irene Montero.

Francisco Camps ha confesado que ha hablado telefónicamente con Alberto Núñez Feijóo, que le ha mandado un abrazo, y expresa su deseo de volver a la política: “la política es mi vida y mi vocación. Me encataría volver a someterme al escrutinio de las urnas”, eso sí, siempre con lealtad al PP y dentro del papel que tanto Feijóo como Carlos Mazón tengan para él, indicando que antes debe conversar tranquilamente con ellos.

El ex presidente de la Generalitat Valenciana ha relatado que “más de 300 personas han sido absueltas o con la causa archivada en más de 80 causas” y que en su caso “más de cien personas -entre jueces, fiscales y testigos- han leído mis causas y han constatado mi comportamiento como presidente de la Generalitat”.

"Estoy casi más ilusionado que cuando comencé", ha subrayado Francisco Camps el día que como dice él ha tenido “la gran reparación que es la de los jueces”. El ex presidente se ha puesto a disposición de su partido, el PP, y ha indicado que “ahora tiene todo el tiempo del mundo”.