El PSPV de Puig desbarra y acusa a Aznar de “traer 193 muertos como inversión”

El todavía director general, David Calvo, critica la visita de Aznar a Valencia y su ofrecimiento a ayudar a traer inversiones apelando a los muertos del 11M

El PSPV-PSOE de Ximo Puig anda lanzado al monte desde que perdió las elecciones con todo tipo de acusaciones hacia el PP, el problema es cuando uno se pasa de frenada y llega incluso a sacar muertos como acusación. Es lo que ha hecho David Calvo, ex diputado y todavía director general de Innovación Ecológica en la Construcción en la Generalitat, al que parece que no le ha sentado muy bien la visita de Aznar a Valencia.

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha estado por Valencia para presentar el libro de FAES sobre ‘Samper, la tragedia de un liberal’ y ha aprovechado para reunirse con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que le ha recibido en su despacho y el ex presidente se ha comprometido a ayudarla en atraer inversiones.

Sin embargo, esto parecer que no ha gustado en los socialistas que no se les ha ocurrido otra idea que acusar al ex presidente de que las inversiones que trae “son muertos”, en referencia al atentado del 11M. “Quédate quietecito. La última inversión extranjera de la que se encargó Aznar trajo consigo 193 muertos”, ha señalado el alto cargo de Ximo Puig, David Calvo. Un uso obsceno de uno de los atentados más trágicos. El PSPV debería saber que no todo vale por mucho que David Calvo se vaya al paro en breve.