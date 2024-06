Experiencia gastronómica en Marbella: sabor y diversión

Marbella está para comérsela. Te presentamos los restaurantes, azoteas y beach club que están de moda en Marbella, donde la diversión y el lujo están asegurados.

En Marbella los sueños se mezclan con la realidad. Desde hace décadas, la Costa del Sol es escenario de desfiles, fiestas de moda y festivales de música en versión VIP como Starlite.

Marbella no deja de sorprendernos, siempre en busca del ocio de calidad, que incluye una gastronomía excepcional, no solo en sus restaurantes sino incluso en sus beach club, que están a un nivel premium.

Te presentamos seis de los espacios gastronómicos más ‘in’ del momento en la costa marbellí que no te puedes perder. Elige tú mismo cuál va más con tu estilo.

La Câbane

Ubicado en el mítico beach club del hotel Los Monteros, que abriera sus puertas en los 60, y por el que pasaran, SSMM los Reyes eméritos o Julio Iglesias, entre otros, ahora está gestionado por los grupos gastronómicos Mosh y Dani García.

Casi cercano a su primer aniversario, La Câbane es uno de los beach club más chic de Marbella, que te hará sentir en un paraíso diseñado por Dolce & Gabbana, en el que el alma se llena de color con sofás, hamacas y camas balinesas excepcionalmente tapizados con su clásico estampado mayólica azul. Tú única preocupación será elegir si prefieres mirar hacia el mar o hacia una divertida piscina, en la que el ambiente va a más a medida que cae la tarde. Todo el espacio está decorado en los tonos que identifican a estos dos diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Durante todo el verano, los viernes y sábados por la tarde y noche, La Câbane ofrece ‘Circus Music’, una ecléctica y aclamada propuesta musical in-house. En su programación, destacan la fiesta de San Juan (23 de junio) y la Full Moon Party (16 de agosto) como eventos especiales para vivir en tan señalado lugar.

Su restaurante, sobre la arena y a tan solo 5 metros del agua, es el lugar perfecto para degustar, de la mano de Dani García, buen pescado, carne y marisco, regado por vinos insuperables y champán. Con todo ello, Dani García, consigue que el comensal se teletransporte a Costa Amalfitana y Capri, abrazando la gracia y la impronta de esta cocina con una propuesta fresca y sencilla de consumir.

Para elegir tu postre, pide que te lleven a la sala ’dolce’, donde te sentirás como Alicia en el país de las maravillas, rodeado de color y dulces con formatos y texturas muy elaborados.

Mosh Fun Kitchen

Catalogado como restaurante-show, el primero de los restaurantes del Grupo Mosh, tras ocho años animando la noche marbellí, el restaurante Mosh Fun Kitchen sigue siendo uno de los mejores sitios para alargar la cena, con copas e increíbles cócteles, música y baile, que hará de tu visita una experiencia especial.

Si bien para cenas un poco más tranquilas, cuenta con una fantástica terraza, del interior brota una energía especial. Las mesas, en las que se comienza ofreciendo un menú de calidad, con buena materia prima y elegante ejecución, complementada por una excelente cava de vinos, pasan a ser improvisadas pasarelas de modelos o pistas de baile, al son del DJ y bajo una creativa iluminación.

Su carta, diseñada por el chef Franco Franceschini, está compuesta por platos de cocina fusión con grandes dosis de vanguardia, ingredientes de calidad, mucho sabor y, sobre todo, dedicación y pasión, con una puesta en escena deslumbrante. No dejes de pedir el sushi y el Wagyu katsu sando, una receta muy especial del famoso sándwich japonés.

Ubicado en Nueva Andalucía, Mosh Fun Kitchen responde a un local cuya propuesta de interiorismo, firmada por el estudio marbellí Archidom, fue diseñada siguiendo las últimas tendencias de los locales más vanguardistas de grandes ciudades como Nueva York, Moscú y Londres. Mezcla el estilo industrial con la vegetación y una decoración lo suficientemente cálida como para crear un ambiente de confort, armonía y diversión que lo convierten en el punto de referencia de Marbella.

"Cuando imaginamos este local, siempre tuvimos en la mente crear un lugar pensado en las cenas y la primera copa, con ambiente especialmente divertido, con DJ y un interiorismo que te llevaba a los bares de coctelería de ciudades internacionales como Nueva York, donde se fusiona la moda y el espectáculo. Creo que la clave del éxito de Mosh Fun Kitchen durante estos años ha sido, precisamente, esa, crear un establecimiento donde la gente acude para ver y dejarse ver en un marco incomparable", comenta la co-fundadora y socia de Grupo Mosh, Carmen Navarrete.

Barbillón

Otra propuesta donde la calidad gastronómica y el lujo mediterráneo se dan cita para dar rienda suelta a los placeres más terrenales es Barbillón, un espacio elegante, con un diseño de estilo mediterráneo y una cálida ambientación donde podrás disfrutar de tres ambientes exclusivos con la misma propuesta gastronómica: bar-restaurante, playa y piscina. Un claro ‘place to be’.

Ubicado en Guadalmina Baja, es un oasis mediterráneo de 4.000 metros cuadrados con impresionantes vistas al mar. Inaugurado en 2023, Barbillón Marbella marca la primera incursión del Grupo Barbillón fuera de Madrid, un espacio único y hedonista en la Costa del Sol, donde la exclusividad, la excelencia y el disfrute conviven para ofrecer una deliciosa propuesta de ocio y gastronomía frente al mar.

Barbillón es una experiencia que transcurre entre las 10 de la mañana y las 2 de la madrugada, acompañada de una excelente carta meticulosamente elaborada non-stop y una coctelería de autor cosmopolita. En su variado menú encontrarás platos mediterráneos de carnes, pescados y arroces. Esta temporada ha incluido una sección exclusiva dedicada al atún rojo Balfegó, procedente de esa franja de mar que separa dos continentes y que le confiere un sello de experiencia gastronómica excepcional. Si eres amante del túnido podrás deleitarte con una selección de cinco exquisitos platos en diferentes presentaciones. Y, por supuesto, opciones muy exclusivas como caviar, ostras, cangrejo real y wagyu, que posicionan a Barbillón en otro nivel. Aunque, también encontrarás en la carta opciones clásicas como “la ensaladilla de mi madre con tortillita de camarones”.

Una carta líquida vibrante, con grandes vinos, excepcionales espumosos y gran variedad de cócteles de deliciosas mezclas complementa y marida a la perfección con la gastronomía y su ambiente selecto.

Villa Padierna By the Sea Beach Club

Muchos son los espacios, rincones y terrazas que convierten el Hotel Anantara Villa Padierna en el refugio gastro y de ocio perfecto para los días de verano, cada una con una oferta culinaria diferencial.

Este resort palaciego, miembro de LHW (The Leading Hotels of the World) y uno de los primeros en obtener la llave Michelín, es uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol, que nos ofrece una enorme variedad de propuestas como su icónico restaurante La Veranda, donde cenar en un entorno palaciego de la mano del chef Santiago Altuna, que imprime su toque moderno a recetas legendarias. Imagina una cena romántica bajo las estrellas en unos jardines que podrían ser los de la Alhambra, con el sonido del agua de las fuentes y de los pequeños canales árabes de agua que recorren el suelo bajo las mesas.

Otra alternativa de este lujoso hotel es La Loggia, en la que disfrutarás de una gastronomía malagueña, con vistas al golf, el lago y al mar, y que en ocasiones se transforma en restaurante de cocina italiana, cambiando incluso su nombre a ¡Viva Italia!

Pero, si eres de los que quieren viajar mientras comes, tus opciones para cenar son Olà Beirut en el que degustarás auténticas delicias libanesas o 99 Sushi con platos japoneses vanguardistas.

Este lujoso hotel, ubicado en pleno campo de golf, cuenta con transporte continuo para acercar a sus clientes a la playa, una de las mejores de la zona, a tan solo dos kilómetros y medio de la villa. Una vez allí, los huéspedes y público en general, pueden vivir una experiencia única. El que diga que las playas en Marbella no son buenas, que se pase por este paradisiaco By the Sea Beach Club, de arena fina, bajo sus altísimas palmeras.

En las hamacas y camas balinesas, tienes un servicio de snacks y fruta, en el restaurante exterior, un menú desenfadado y en el interior acristalado, las servilletas de lino con las iniciales bordadas, el AOVE de la casa, la cubertería y el exquisito servicio, te hacen sentir especial y mimado. Su gastronomía, acorde a su escenario, está basada en marisco, pescado y arroces únicos. No dejes de pedir los típicos espetos de sardina y no te pierdas el buffet de los domingos a medio día, con música en vivo.

Edge by Paco Pérez en El Fuerte

El hotel El Fuerte de Marbella, cuyos orígenes se remontan a 1544, cuando el rey Carlos V mandó construir una fortaleza en el paseo marítimo de Marbella y que en la década de los 50 fuera elegido por Walt Disney, atraído por Marbella en busca de localizaciones y decorados para sus películas y de otros rostros ilustres como el poeta Rafael Alberti, Lola Flores y las actrices Diana Dors y Penélope Cruz, es actualmente un exclusivo hotel de 5 estrellas, que cuenta con varios espacios gastronómicos: Le Marché, con buffet durante el día y carta mediterránea por la noche; Soleo que, situado a pie de playa, ofrece pescadito frito, arroces y mariscos; Coffe House con mezclas muy especiales de café; Y, en su azotea, a cada lado de su piscina infinity, de las más ‘instagrameables’ que puedes encontrarte, tienes el restaurante Edge by Paco Pérez, y el ski bar Levante, con inspiración mediterránea y cocina saludable.

El rooftop de El Fuerte Marbella, ubicado en el casco histórico de Marbella, es uno de los sitios a los que obligatoriamente tienes que ir en tu viaje a la Costa del Sol. Sus impresionantes vistas de infarto hacia el mar, donde el cielo y el mar se confunden, lo hacen el lugar ideal para cualquier momento, del día y de la noche, pero especialmente en la hora dorada, cuando el sol comienza a ponerse. También promete ser especial allí la noche de San Juan, donde podrás ver las hogueras y los fuegos artificiales desde la mejor butaca de este teatro natural.

La propuesta gastronómica de calidad, innovadora y de producto de Paco Pérez, chef con cuatro estrellas Michelín en varios de sus restaurantes, se marida en este idílico espacio con los consejos de su sommelier Meritxell Falgueras y los cócteles de Cristian Pineda, combinaciones catalogadas por muchos como de las más selectas de Marbella.

Salvaje Marbella

Con personalidad propia el beach club SLVJ Marbella, ubicado en el corazón de Puerto Banús, nos ofrece un ambiente salvaje, diferente, ecléctico, divertido y playero, con tres espacios: hamacas y camas sobre la arena, terraza exterior y sala interior climatizada. Su decoración, cosmopolita y cálida es el escenario perfecto de su absoluta protagonista: su propuesta culinaria basada en la gastronomía japonesa, con sushi original, un completo raw bar, platillos singulares para compartir y su robata (parrilla japonesa), que se completa con una carta de originales cócteles, ideados por Borja Goikoetxea, que cuenta con el reconocimiento al Mejor Bartender de España por la World Class Competition.

El Chef Owner de SLVJ, Fermín Azkue, rinde pleitesía en sus platos a la materia prima, con una oferta que conjuga la despensa local con platos internacionales, compuesta por exquisitos productos como el ‘king crab’, ‘soft crab’ y ‘snow crab’, el ‘wagyu’ japonés de calidad A5, las especias, fermentados y macerados japoneses.

Perfecto para el aperitivo, comida, tardeo, cena y más allá, porque el espectáculo y la diversión van in crescendo a medida que cae la tarde, con espectáculo, baile y música, a la orilla del mar, donde la fiesta extravagante y exclusiva está asegurada.