9 razones para visitar Málaga durante todo el año

Best European Destinations la ha elegido como mejor ciudad para visitar en Navidad, pero tiene muchos atractivos para hacerlo durante todo el año

No es solo su clima privilegiado ni que haya sido una de las ciudades que más y mejor haya sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su sabor tradicional. Málaga es, al mismo tiempo, moderna y monumental, acogedora y cosmopolita, andaluza y universal, por eso, aunque el portal Best European Destinations la haya elegido como mejor ciudad para visitar en Navidad, nosotros te enseñamos 9 rincones que no debes dejar de visitar y que son, por sí mismos, otras tantas razones de peso para darnos una vuelta por la ciudad que vio nacer a Picasso, a Victoria Kent... y a Antonio Banderas

Calle Larios

Con sus 350 metros de largo y 16 de ancho la calle Larios es la vía peatonal más emblemática de Málaga. Nace en la plaza de la Constitución, desemboca en el parque de la Alameda Principal y existe desde 1891. Su nombre se lo debe a Manuel Domingo Larios y Larios, II Marqués de Larios, promotor en el siglo XIX del desarrollo de la industria textil en la ciudad. De hecho, su estatua, realizada por Mariano Benlliure, preside el cruce de la calle con la Alameda Principal.

Además de ser el centro neurálgico de la ciudad, la calle Larios es una de las calles comerciales más importantes de España ya que cuenta con tres centros imprescindibles par hacer compras: el Centro Comercial Larios Centro, con 99.000 metros cuadrados y ubicado junto a las estaciones de tren y autobuses en el antiguo solar de la fábrica de ginebra Larios, demolida en 1992; el Málaga Plaza, muy cerca de El Corte Inglés, y el Centro Comercial Vialia, que está dentro del mismo edificio en el que se encuentra la estación de tren.

Museo Picasso

El genial pintor tenía que tener museo en su ciudad, aunque no se hizo realidad hasta el 27 de octubre de 2003, cuando fue inaugurado por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía. El lugar elegido para su emplazamiento es El Palacio de los Condes de Buenavista que fue en su origen la residencia de Diego Cazalla, alcalde de la ciudad, que lo mandó construir en el año 1530. De arquitectura renacentista, es un edificio de dos pisos que tiene en el centro un patio porticado. En él podremos admirar doscientas ochenta y cinco obras, entre pinturas, bocetos, cerámica y esculturas, del artista cedidas en su mayor parte por Christine Ruiz-Picasso, viuda del hijo mayor del pintor y por su nieto, Bernard Ruiz-Picasso

Catedral

Situada enfrente de la plaza del Obispo, su nombre completo es el de Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, y está considerada una de las joyas renacentistas más valiosas de Andalucía.

Se comenzó a construir en 1525 y, aunque oficialmente, se finalizó en 1782 continúa sin estar terminada del todo. Originalmente, su estilo fue gótico, pero terminó derivando hacia el estilo renacentista con elementos barrocos añadidos en el siglo XVIII

Hasta el año 2012, fue el segundo edificio más alto de Andalucía, solo superado en su torre por la Giralda.

De su interior cabe destacar la obra escultórica del coro, con 42 tallas realizadas por Pedro de Mena, y los dos órganos, con más de 4.000 tubos, que datan del siglo XVIII y que aún se conservan en buen uso. Si la visitas no olvides hacer parada en el Museo Catedralicio que está en su interior

Alcazaba

La alcazaba de Málaga es una fortificación palaciega de la época islámica, construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-púnico. Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, y es el prototipo de la arquitectura militar del periodo taifa, del siglo XI. Cuenta con un doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones

El Mercado de Atarazanas

Como otros mercados de hierro del siglo XIX en España, el de Atarazanas se inspiró en el Mercado de Les Halles de París.

Se encuentra en un edificio obra del arquitecto Joaquín de Rucoba, que lo construyó entre los años 1876 y 1879 en el solar donde estuvo un taller naval de origen nazarí, del que sólo se conserva una puerta de mármol y de donde proviene su nombre: atarazana. De planta trapezoidal está estructurado en tres naves. Su esqueleto metálico está realizado en una gran parte por el hierro proveniente de la vieja industria siderúrgica sevillana. En su fachada principal, que antaño daba al mar, figura la portada de acceso nazarí recompuesta 25 metros hacia delante de su ubicación original.

Jardín Botánico Histórico de La Concepción

Este jardín fabuloso nació en 1855 gracias a la labor del matrimonio formado por Jorge Loring y Oyarzábal y Amalia Heredia Livermore, marqueses de la Casa Loring. De estilo paisajista inglés y situado en el distrito Ciudad Jardín, se trata de uno de los pocos jardines con plantas de clima subtropical que existen en Europa. Cuenta con más de cincuenta mil plantas, de dos mil especies tropicales, subtropicales y autóctonas, entre las que destaca la colección con más de cien especies diferentes de palmeras, bambúes y plantas acuáticas.

Ocupa una superficie de cincuenta y cinco hectáreas, de las cuales veinticinco pertenecen al jardín histórico, declarado Bien de Interés Cultural en 1943.

La Farola de Málaga

Hablamos de uno de los siete faros más antiguos de España. Es obra del ingeniero Joaquín María Pery y Guzmán, y constituye un símbolo de la ciudad Historia.

En 1909, se amplió la vivienda del farero y se reformó la base añadiéndole un piso más que le da la fachada original actual,

La Farola malagueña aparece en las obras de escritores como Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Salvador Rueda o Emilio Prados y en las de artistas como Pablo Picasso, Vicente Gómez Navas, Emilio Ocón o José Ruiz Blasco.

El cubo

Situado en la zona comercial Muelle Uno, el conocido como el Cubo es la actual sede del Centre Pompidou que ocupa la mayoría de sus 6.300m2 en las plantas baja y semisótano

Convertido en símbolo representativo del nuevo muelle, este cubo de 12m de lado, está formado por decenas de paños de vidrio de colores colgados de una estructura metálica, lo que permite que la luz entre en el interior de una manera espectacular. Es el toque vanguardista de una ciudad que ha sabido aunar tradición y modernidad, lo que le ha valido el título de ciudad

Baños del Carmen

Este antiguo balneario fue construido sobre los restos del Monte San Telmo en los años 1920 como espacio de ocio para las clases altas de la época.

Conformado por un pabellón central y zona de baño perimetral, consta en la actualidad de una zona de playa, un bar con terraza, una amplia zona verde y dos pistas de tenis en funcionamiento. Fue inaugurado el 16 de julio de 1918, y fue el primer balneario en permitir el baño conjunto de hombres y mujeres ya que hasta entonces, ambos sexos debían bañarse separados por unas esteras que impedían la visión.