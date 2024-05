Recorre España para asistir al festival que más te guste

Muchos rincones de España, incluso los más inverosímiles, se transforman en escenarios de festivales de diferentes estilos musicales. Recorremos España destacando algunos de ellos.

España se viste de música en la época estival. Infinidad de rincones de nuestro país congregan a adeptos de la música en entornos y estilos completamente diferentes. Son festivales boutique que nos incitan a viajar para disfrutar de nuestros artistas preferidos. Cada festival elige su lugar, que puede ser un campo de fútbol, una playa, una fortaleza o hasta una cantera. Nuestro país está lleno de lugares que, a posteriori, parecieran especialmente ideados para el festival que albergan. Veamos algunos de los más valorados, cada uno en su categoría.

En Marbella, Starlite Occident

Starlite Occident es un festival exclusivo que consigue el lleno total durante todo el verano, en sus más de 60 conciertos, hecho que le posiciona como el festival de mayor duración. Su enclave, uno de los más especiales del mundo, una cantera por la que apostaran en su día Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer, fundadores del proyecto, y en la que la acústica resulta excepcional.

Este año, en su 13ª edición la cantera marbellí se vuelve a vestir de gala para acoger, del 14 de junio al 31 de agosto, a artistas de toda la vida y contemporáneos, nacionales e internacionales, entre los que figuran Van Morrison, Aitana, The Corrs, Hombres G, Carlos Vives, Gipsy Kings, Luis Miguel, Los Secretos, Malú, Taburete, Plácido Domingo, La Oreja de Van Gogh, Ara Malikian, Simple Minds, Maldita Nerea, Ricky Martin, etc.

Starlite es el festival de los sentidos y por ello, al espectáculo de luz y música, se une la experiencia ‘gastro’ en sus cinco restaurantes, en los que degustar caviar o decantarse por comida japonesa, mediterránea, italiana y mexicana. Un placer para el paladar. Además, todos sus conciertos, cierran con un ‘after party’, que nadie quiere perderse, con DJ, copas y baile hasta las mil.

En Riaza (Segovia), Huercasa Country Festival

Los amantes del country se volverán a encontrar del 5 al 7 de julio en el municipio segoviano de Riaza, en su octava edición. Pero, con “amantes del country” no solo nos referimos a un estilo musical, sino a los apasionados del campo, de la vida rural y de los orígenes, valores que la empresa hortofrutícola segoviana, Huercasa, trata de imprimir año tras año en la organización del festival.

Este año, el cartel del Huercasa Country Festival está repleto de estrellas como The Wonder Women of Country, A Thousand Horses, Summer Dean, Nat Myers, Jarrod Dickenson, Meghan Maike, Jo & Swissknife, Gospel Beach, Jenny Don't And The Spurs, Kaitlin Butts y Los Nikis de la Pradera.

Es un fin de semana divertido para disfrutar tanto en familia como con amigos, en el que además de escuchar música y participar en las ‘Country Line Dance’, durante los conciertos organizados en el campo de fútbol, se puede participar en otras actividades organizadas en la Playa Mayor, como las clases de baile para los que quieran dar ese “paso” y la posterior sesión de música y country line, con acceso gratuito para todo el que se quiera animar a participar de la fiesta.

En Mallorca, Festival Cap Rocat

Anualmente, los amantes de la música clásica tienen una cita en el Festival Cap Rocat, en Palma de Mallorca, en una antigua fortaleza militar, declarada bien de interés cultural y ubicada en mitad de un Área Natural Protegida, al lado del mar, en el Hotel Cap Rocat. Este festival es un sueño hecho realidad por el arquitecto Antonio Obrador, con el objetivo de fomentar e impulsar la cultura en las islas, además de ofrecer una experiencia musical singular en un enclave único.

María Obrador, directora del festival e hija de Antonio Obrador, e Ilias Tzempetonidis, director artístico del festival, nos han desvelado el cartel de los principales artistas que se reunirán en este insólito escenario de la cuarta edición del Festival Cap Rocat, que este año se celebrará del 2 al 4 de agosto, rodeado de naturaleza y aguas turquesas. Son los directores de orquesta Pablo Mielgo y Marco Armiliato, las sopranos Lisette Oropesa y Sondra Radvanovsky, el tenor Jonas Kaufmann y el pianista Mikhail Pletnev.

En su próxima edición, el festival volverá a contar con la participación de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y el Coro Festival Cap Rocat, un proyecto que se puso en marcha el año pasado para potenciar el apoyo a jóvenes talentos.

Junto con la organización del Festival, se ha diseñado una masterclass dirigida a cantantes españoles con el fin de brindarles la oportunidad de aprender de algunas de las voces más aclamadas a nivel internacional. El objetivo es ayudar a jóvenes talentos españoles a mejorar su educación lírica, a la vez que acercar la música clásica a todo tipo de públicos. Este año, la masterclass será impartida por la aclamada soprano Sondra Radvanovsky, considerada una de las mejores cantantes de la actualidad, que triunfa en los grandes escenarios de ópera internacionales.

En Madrid, Noches del Botánico

En esta octava edición, Noches del Botánico acoge a unos 80 artistas en más de 50 conciertos, que abarcan un amplio abanico de géneros, en el emblemático Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Algunos de ellos ya tienen todas sus entradas vendidas, lo que presagia el éxito de la convocatoria de este festival madrileño.

Este verano, del 4 de junio al 31 de julio, se darán cita en este festival artistas de la talla de Pretenders, Status Quo, Tom Jones, Simple Minds Sheryl Crow, Pixies, Mitski, Birdy, Queens Of The Stone Age, PJ Harvey, Take That, Toto, Sen Senra, María José Llergo o Lori Meyers, entre otros.

Las puertas del botánico se abren con antelación a los conciertos, para poder disfrutar de los jardines, los puestos de artesanía y la gastronomía. Y, permanecen abiertos más tarde para vivir la noche madrileña, tras haber disfrutado del concierto de tu grupo favorito.

En San Juan (Alicante), Noches Mágicas

El Festival Noches Mágicas es un ciclo de conciertos en directo, que se ha consolidado desde su nacimiento en 2011, como un referente que aúna la oferta de ocio y cultura más diferenciadora e innovadora de la Costa Blanca con la programación de grupos y artistas nacionales, internacionales y locales, fiestas temáticas pre y post concierto, mercados de artesanía local, exposiciones de pintura y escultura, arte en vivo y una variada oferta gastronómica.

El espacio donde se celebra el Festival desde sus inicios, son los espectaculares Jardines de Abril, una finca ubicada en San Juan de Alicante. Un espacio con sello propio, que se ha convertido en parte del atractivo diferenciador que envuelve al Festival.

Este año, la 12ª edición, se celebrará desde el 25 de julio al 11 de agosto, con artistas como Rozalén, The Waterboys, Los del Río, Mocedades, Los Panchos o La Oreja de Van Gogh y el cómico monologuista, Ángel Martín. Un cartel que no te puedes perder.

Los conciertos se intercalan este año con fiestas de verano de los 80, en los que participarán La Frontera, La Guardia, Los Rebeldes, Celtas Cortos, Javier Ojeda (Danza Invisible) y Seguridad Social.

SON Estrella Galicia, dentro y fuera de nuestras fronteras y durante todo el año

La cervecera Estrella Galicia sigue este año con su proyecto, que comenzó hace 15 años, de organizar conciertos, festivales y microfestivales. En total, está previsto que se organicen más de 150 actividades con artistas nacionales e internacionales que tendrán lugar dentro y fuera de nuestras fronteras. Salas de toda la geografía nacional serán un año más testigo de uno de los ciclos de conciertos más desafiantes de la escena.

La agenda de SON Estrella Galicia nos ofrece todas las fechas de conciertos y actividades musicales, como si de un festival eterno habláramos, pues se organizan a lo largo de todo el año innumerables citas para los amantes de la música y la cerveza, con artistas consolidados y otros por destacar, haciendo honor a su máxima: la búsqueda del talento. Pero, además, participa en la organización de otros festivales muy especiales como el SON Estrella Galicia Posidonia en Formetera, cuya octava edición, que se celebrará del 4 al 6 de octubre, pretende volver a sus raíces, con formatos más disruptivos.

Soundhood SON Estrella Galicia es un nuevo formato de microfestival que arranca este año en Madrid, A Coruña, Barcelona, Londres y Berlín para inundar las ciudades de actividades musicales y extramusicales. En estos eventos se mezclarán conciertos en salas, acciones en tiendas de discos y de instrumentos, nuevas propuestas gastronómicas, talleres de reciclaje, recogidas de plásticos en playas y actividades deportivas en un mismo barrio reivindicando la apuesta por lo local y el apoyo a las comunidades culturales. En Madrid tendrá lugar en el mes de septiembre y en Barcelona y A Coruña en octubre.

Este verano, viaja en busca tu estilo preferido, clásico, pop, rock, country, electrónico o indie y diviértete con la música de estos festivales y todo lo que en ellos se organiza.