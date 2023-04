Las auroras boreales se ven en lugares donde normalmente no se veían

Las luces, impulsadas por una gran ráfaga de energía procedente del Sol,iluminaron una zona inusualmente amplia de Norteamérica y Europa y podrían volver a ser visibles el lunes por la noche

El cielo de una franja inusualmente amplia del hemisferio norte se iluminó con un brillante despliegue de colores durante la noche y la mañana del lunes, deslumbrando a personas de Norteamérica y Europa.

Según los científicos, el espectáculo pudo verse hasta en Iowa (Estados Unidos) y en algunas zonas del sur de Inglaterra.

El fenómeno, conocido como aurora boreal, se produce cuando las partículas emitidas por el Sol chocan con las que ya están atrapadas en el campo magnético de la Tierra, y a menudo puede verse desde zonas de Islandia, Canadá y Alaska.

Pero el viernes, el sol dejó escapar una gran ráfaga de energía, dijo Robert Steenburgh, científico espacial del Centro de Predicción Meteorológica Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

"El Sol escupió una gran masa de plasma", explicó Steenburgh. El estallido de energía, que tiene su propio campo magnético, se había desplazado por el espacio y alcanzó el campo magnético de la Tierra el domingo, cuando ambos chocaron para crear una tormenta geomagnética, dijo. "Hizo que nuestra magnetosfera se revolucionara bastante".

Cuando esto ocurre, la aurora puede verse más cerca del Ecuador, dijo el Sr. Steenburgh. Este tipo de eventos no son tan infrecuentes, ya que se producen unos 100 cada 11 años, dijo, y añadió que la tormenta también puede perturbar la radio de alta frecuencia utilizada en el mar y por las compañías aéreas.

Para quienes no están acostumbrados a ver el cielo nocturno iluminado por rayas verdes o rojas, una aurora boreal, en los cuentos populares, la aurora boreal se ha asociado con espíritus y fuerzas divinas, puede inspirar temor, o incluso miedo.

En 1872, un artículo de The New York Times describía un cielo que brillaba con tal intensidad que "muchas personas supusieron que se estaba produciendo un gran incendio en la parte trasera de Brooklyn". En 1941, cientos de curiosos se reunieron en el paseo marítimo de Rockaway Beach, Nueva York, para contemplar el fenómeno, y en 1929, muchos lectores de The Times llamaron al periódico para informar del deslumbrante espectáculo.

El domingo por la noche, los meteorólogos de Estados Unidos dijeron que era probable que la tormenta geomagnética provocara una aurora que podría verse desde algunos estados del norte, como Maine y Michigan. El servicio meteorológico nacional de Gran Bretaña, la Met Office, predijo que Escocia y el norte de Inglaterra podrían ver las luces, con otra oportunidad de verlas en la noche del lunes al martes.

El domingo, la tormenta creó un espectacular espectáculo de luces.

Los meteorólogos de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Riverton, Wyoming, compartieron imágenes de un cielo pintado de púrpuras profundos y verdes brillantes. También se vieron auroras boreales sobre Maine, partes de Wisconsin y Toronto (Canadá).

En Europa, las auroras boreales se vieron sobre el sur de Inglaterra, donde rayas de color magenta y amarillo iluminaron el cielo sobre Stonehenge.